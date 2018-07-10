雞肉商其祥6月、Q2營收續創新高 看好下半年營運動能

新加坡雞肉商其祥 (1258-TW) 第 2 季受星、馬兩地市場旺季帶動，5 月及 6 月營收連續創新高，也推升第 2 季營收以 7.33 億元創新高，年增 17.55%，其祥在新加坡設置的肉品加工廠預計第 3 季加入營運，可望有助再度推升營收逐季走高。

其祥 6 月營收為 2.53 億元，月增 2.53%，年增 24.61 %，續創歷史新高；第 2 季營收以 7.33 億元創新高，季增 8.17%，年增 17.55%；累計前 6 月營收 14.11 億元，年增 17.79%。

第 2 季原本就是其祥營運的傳統旺季，今年回教齋戒月自 5 月中旬持續至 6 月中旬，接連 3 天的開齋節等於是回教徒的過年，雞肉需求量大增之激勵下，推升 6 月營收成長，續創下歷史新高；然飼料價格自 3 月起漲價，對第 2 季獲利將有影響，但飼料價格已趨緩。

其祥為擴大未來之營運動能，公司目前首要目標即為完成南馬新肉雞養殖農場及新加坡肉品加工處理廠之兩大新產能。在南馬新農場部分，目前已陸續分批投產，並進行產線及育成率調校，依規劃將在第 3 季調校完成，第 4 季即可挹注營收；而星國肉品加工廠已在 6 月底開始進行設備安裝及試車，依進度在 7 月申請新加坡農糧署 (AVA) 執照核准，在第 3 季調校後加入營運。

其祥對於下半年維持審慎樂觀看法，肉雞農場和加工廠的新產能第 3 季起將陸續挹注，除了增加銷量貢獻營收，期有效降低生產成本益提升獲利，預期 2018 全年營運將可優於去年。

其祥去年因市場需求擴大，但本身新投資養雞場未能及時趕上需求而仰賴對外採購造成侵蝕獲利，去年營收 24.81 億元稅後純益 4634 萬元，年減達 65.92%，每股純益為 1.26 元，