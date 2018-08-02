其祥看好下半年營運 擬發CB籌資3億元

新加坡雞肉商其祥 (1258-TW) 第 2 季受星、馬兩地市場旺季帶動，營收以 7.33 億元創新高，公司看好下半年營運，將進行營運擴張，因而產生資金需求，已向證期局送件擬發行 3 億元的無擔保可轉換公司 (CB) 進行市場籌資，是其祥來台上櫃掛牌後第 2 度市場籌資活動。

其祥指出，進行市場籌資的用途在償還銀行借款及充實營運資金，此次籌資主辦券商是國票證券。

其祥五、六月營收連續創新高，推升第 2 季營收以 7.33 億元同步走高，年增 17.55%，其祥新加坡設置的肉品加工廠預計第 3 季加入營運，可望有助再度推升營收成長。

其祥第 2 季營收以 7.33 億元創新高，季增 8.17%，年增 17.55%；累計前 6 月營收 14.11 億元，年增 17.79%。

第 2 季原本就是其祥營運傳統旺季，今年回教齋戒月自 5 月中旬持續至 6 月中旬，接連 3 天的開齋節等於是回教徒的過年，雞肉需求量大增帶動下，推升 6 月營收成長，續創歷史新高；然飼料價格自 3 月起漲價，對第 2 季獲利將有影響，所幸飼料價格漲勢已趨緩。

其祥為擴大未來之營運動能，首要目標為完成南馬新肉雞養殖農場及新加坡肉品加工處理廠等兩大新產能。南馬新農場部分，目前已陸續分批投產，並進行產線及育成率調校，依規劃將在第 3 季調校完成，第 4 季可挹注營收；星國肉品加工廠則已在 6 月底進行設備安裝及試車，依進度在 7 月申請新加坡農糧署 (AVA) 執照核准，在第 3 季調校後加入營運。

對於下半年營運，其祥肉雞農場和加工廠新產能將自第 3 季起陸續挹注，除增加銷量貢獻營收，也可有效降低生產成本提升獲利，預期 2018 全年營運將可優於去年。

去年市場需求擴大，但其祥本身新投資養雞場未能及時趕上需求，因此仰賴對外採購使得獲利遭侵蝕，去年營收 24.81 億元，稅後純益 4634 萬元，年減 65.92%，每股純益為 1.26 元。