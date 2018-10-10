個資醜聞風暴後 Google Pixel 3 系列新機上市

在 Google + 個資曝光的陰影下，Google 昨 (9) 日於紐約 Made by Google 新品發表會上推出最新智慧型手機 Pixel 3 系列。

Pixel 3 系列採用最新 Android 9 Pie 作業系統及內建 Google 智慧助理，受 Titan 安全晶片保護，配備 800 萬畫素廣角和望遠雙前置鏡頭、1220 萬畫素 Dual Pixel 主相機，此相機功能多樣且極具吸引力，能提供輕鬆自拍等功能，搭載的相機軟體也會自動校正失真。

Pixel 3 系列有兩款尺寸，分別為 5.5 吋的 Pixel 3 與 6.3 吋的 Pixel 3 XL，儲存空間有 64GB 和 128GB，有黑、白和粉三款顏色可供選擇，支援無線充電功能。

Pixel 手機。(圖：AFP)

市場觀察人士表示，Pixel 系列手機不會受到 Google + 個資曝光事件影響，但該設備確實採用其雲端技術，包括 Google 相簿是 3 年前 Google + 推出的雲端影像儲存服務。

該公司推出 Pixel 3 和更大 Pixel 3 XL 的部分動機是為了推廣「最好的 Google」，但現在很難行銷這個概念。

「Pixel 的價值主張不僅僅是在於硬體，而是整個 Google 的體驗」矽谷顧問公司 Creative Strategies 分析師 Carolina Milanesi 解釋道。

Milanesi 表示：「如果消費者開始質疑 Google 以及是否想要堅持使用其服務，那麼在新手機中發現的價值就會下滑。」

儘管 Pixel 系列早前有不錯的評價，但它們一直是小眾產品，根據市場研究公司 IDC 數據顯示，Google 在 2017 年最後一季的智慧型手機市占僅 0.53%，並且在此之後下降至 0.14%。

Pixel 3 台灣售價為 27,700、30,700 元，Pixel 3 XL 則是 31,100、34,100 元，預計 11 月 1 日陸續出貨。

Google 新機發布會上除了手機外，還推出 Pixel Stand 無線充電基座、平板電腦和智慧喇叭。值得一提的是，Google 將於 10 月 16 日在台灣舉辦首次 Made by Google 發表會，揭露更多新機細節。