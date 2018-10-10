美股盤後─殖利率觸及數年高點 走勢震盪 道瓊收低56點

由於美國殖利率上升，投資人感受到壓力，美國股市週二交易震盪，終場小幅收低。S&P 500 連續第四天下跌。



道瓊工業平均指數收低 56.21 點或 0.21% 至 26430.57。

Nasdaq 指數收高 2.07 點或 0.03% 至 7738.02。

S&P 500 指數收低 4.09 點或 0.14% 至 2880.34。

費城半導體指數收低 0.85 點或 0.07% 至 1300.15。

今日交易中，主要指數於平盤水準上下遊走。道瓊一度下跌 162 點，也曾上漲 53 點。

美國 10 年期債券殖利率上漲至 2011 年以來高點，而後回檔。30 年期債券殖利率亦上漲至 2014 年以來高點。

上週，美國公布經濟數據強勁，投資人便面臨利率上升的壓力。聯準會 (Fed) 官員的談話，亦推升了利率。Fed 主席鮑爾說，貨幣政策距中性水準還很遙遠，顯示未來將進一步升息。

分析師說，這導致市場重新反應未來 Fed 升息的預期。近來鮑爾的鷹派談話，加上何處才是中性利率的質疑，引發了股市的跌勢氣氛。

該分析師持續說道，證明的責任在於數據，每公布一項數據，投資人便需解讀是否符合 Fed 預期。這意味債券市場將進一步波動。

利率上升及緊縮貨幣政策，對股市屬利空，因為會壓縮企業獲利，降低投資人的股利與員工的工資。

本週稍後，財報季將正式展開。摩根大通，富國銀行都將公布財報。

根據 FactSet 數據顯示，預期 S&P 500 企業第三季獲利成長 19%。今年前二季，企業獲利成長為 25%。