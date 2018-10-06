08年做空雷曼的對沖基金出手：清倉蘋果 警告特斯拉像雷曼

因 2008 年做空雷曼和貝爾斯登聞名業內的對沖基金綠光資本出手了，這次不但清倉科技龍頭股蘋果，還重申看空特斯拉，認為它就像當年破產前的雷曼。

10 月 5 日周五，執掌綠光資本的對沖基金大老 David Einhorn 在第三季致投資者信中透露，因為股票估值更高、他越來越擔心美中貿易相關的關稅影響，8 月 31 日以 228 美元 / 股的價格，清空了蘋果的持倉，交易規模約 4000 萬美元。

在此之前，綠光資本今年第二季的蘋果持股數，已減少 48.6 萬股，降幅高達 77%。綠光資本稱，自 2010 年 5 月以來首次買入蘋果，對蘋果投資已經為客戶賺到了超過 10 億美元。

此後，蘋果股價周五盤中一度跌 2.7%，最終收跌 1.62%；本周四科技股大跌，蘋果跌 1.76%，盤後蘋果和亞馬遜發表聲明，否認彭博關於惡意計算機晶片報導。

整個第三季，綠光資本虧損 9.1%，今年前九月累計虧損擴大至 25.7%。不過 Einhorn 對做空特斯拉仍然顯得信心十足。投資者信透露，特斯拉的空倉是第三季對綠光資本貢獻第二高的持倉，獲利最高持倉是 Brighthouse Financial。

致投資者信中，Einhorn 明確提到，在更深層考慮特斯拉後，綠光資本不由得會想起十年前破產的雷曼。雷曼當年曾威脅做空者，拒絕增資、甚至庫藏股，管理層公開提出會讓公司私有化。但幾個月後，股東、債權人、員工和全球經濟都因為雷曼管理層魯莽行為導致的破產付出了沉重代價。如果政府 1998 年就打擊雷曼，本可以避免這一切。

和雷曼一樣，綠光資本認為，騙局也會在特斯拉身上降臨。特斯拉 CEO 馬斯克反覆無常的行為意味著他就是這麼看的。今年 8 月馬斯克本人向紐約時報表示，從個人痛苦的角度看，最糟糕的還未發生。

投資者信回顧了 2016 年特斯拉生產 Model S 和 Model 3 以來的歷程，認為如果不大幅虧損，馬斯克就生產不了 Model 3，但他又不能取消這個項目，退還所有客戶的預定款。他的行為顯示，為了避免承擔責任，他在盡全力當好 CEO。辭職不是一個選擇，因為那樣馬斯克就有藉口說，如果繼續任 CEO，他本可以解決問題。

雖然特斯拉今年第第四季的 Model3 產量可能達到 6.5 萬輛，但綠光資本認為，如果沒有積壓的訂單，幾乎不可能有足夠的需求把這些生產的 Model 3 賣出去。

綠光資本預計，今年第四季特斯拉的營業收入和盈利都會令市場失望。明年特斯拉就會失去政府的零排放汽車補貼，那會讓特斯拉更難以吸引需求。今年 9 月可能就是特斯拉能取得的最好成績。

華爾街見聞此前提到，雖然與美國證監會（SEC）就馬斯克的特斯拉私有化推文指控達成和解，但美國法官還在權衡是否接受和解的提議。最近還有媒體爆出，SEC 還在調查特斯拉生產和盈利目標，這個案子將比私有化推文一案更麻煩。

本周五特斯拉股價跌 7%，連跌四日，四日累跌接近 17%，幾乎全數抹平馬斯克與 SEC 和解後所有漲幅。

不過，華爾街見聞上月末就提到，自 1996 年設立以來，綠光一度保持了 20 年平均年化殖利率 15.4% 的佳績、2008 年還通過做空雷曼大賺 10 億美金，今年做空和做多卻都踩錯了節奏。

今年綠光資本做多的通用汽車前九個月股價累跌 19% 以上，做空的 Netflix 和亞馬遜今年 1-9 月分別累漲約 86% 和 68%，特斯拉直到 8 月今年以來還累漲 20%，此後因為私有化鬧劇和大麻等一系列問題曝光，股價才抹平跌幅轉跌，截至本周五收盤，今年以來特斯拉累跌逾 18%。

截至第三季末，綠光資本旗艦基金虧損已達 26.1%。同期標普 500 指數的回報率為 + 10.6%。

『新聞來源／華爾街見聞』