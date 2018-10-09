台幣連7貶 續朝31元靠攏 資金面疲軟不利台股

台股加權指數今 (9) 日盤中翻紅，終場收漲 10.9 點至 10466.83 點，不過，從匯市來看，資金面仍相當疲軟，台幣以 30.95 元開出後，雖一度呈現升值，但全日均處在貶值態勢，終場貶 4.2 分至 30.968 分，已連續 7 個交易日貶值，且收盤價續創去年 3 月中旬以來新低；匯銀人士指出，短線台幣無強升理由，本周看到 31 元價位的機會高。

新台幣今日以 30.95 元、貶值 2.4 分開出後，一度升至 30.906 元，不過，隨後遭受買匯壓力干擾越走越低，終場兌一美元以 30.968 元作收，貶值 4.2 分，貶幅 0.14%，台北外匯經紀公司成交值 8.99 億美元，全日高低價差 6.9 分。

匯銀人士指出，雖目前買匯力道較強，但已較上周的力道略為緩和。

觀察主要亞幣走勢多走弱，泰銖貶逾 0.2%，韓元、星元貶 0.15% 左右，港幣貶近 0.1%，日圓在平盤左右波動，不過，人民幣則轉升逾 0.1%，若人民幣貶值壓力收斂，後續可望也同步緩和其他亞幣的貶勢。

法人指出，受近期美國 10 年期公債殖利率飆升至 3.232% 影響，引發市場對流動性危機的關切，國際資金有避險需求，恐再推升美元匯率，並導致新興市場的風險性資產可能進一步承壓。