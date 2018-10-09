【倫元投顧】趨勢向下的空方結構

◆盤勢分析

面對一個趨勢向下的空方結構，短期強勢的個股很容易形成「一日行情」，如週一強勢的蘋果供應鏈，今日全數轉弱；與其追逐盤面強勢股、不如保留現金更重要。

蘋概股無法成為主流的最大因素在於時間點不對，5 月買、9 月賣是該族群往年一貫的定律，股價的上漲必續靠業績做後盾，業績高峰即將過去，股價續航力自然會減弱。跌勢節奏為 “抗跌補跌”，在主跌股(被動 + 矽晶圓) 未止跌前，此一現象將會重複進行。

從盤面來看，大內高手似乎有進場跡象，昨日急拉 2327 國巨的手法今日複製在 6488 環球晶，當然一、兩日的急拉並不足以認定趨勢，急拉後的股價穩定才是重點，即股價不再大幅震盪且能緩步走高。其實從基本面的角度分析，被動元件雖然 Q4 入淡季，但 MLCC 並未有跌價情況出現，加上股價自高點下跌，波段跌幅都超過 6 成，有機會形成跌深反彈架構。

大盤線型趨勢屬於空頭結構，空頭架構下不可碰股價位階在高檔者 (會補跌)，在股價已修正回來的個股中，必須以其本身競爭力仍強者作為標的，更重要的是股價若能率先打底更是優選。

楊天迪 分析師

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