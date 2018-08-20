健鼎汽車板市場站穩腳步 今年營收將破百億元

中國大陸第二大 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 7 月營收以 48.26 億元創單月新高，健鼎今年以來在高毛利汽車板營收比重持穩向上，站穩 2 成關卡，估計全年汽車板營收將正式跨越 100 億元大關。

健鼎 PCB 應用端主要是記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等，目前在中國大陸所有 PCB 廠中，產值僅次臻鼎 (4958-TW) 居第 2 位。

健鼎第 2 季營收 127.42 億元，由健鼎內部統計資料顯示，第 2 季汽車板營收占比 20.7%，居各類別產品營收之冠，其次為手持式裝置用板 17.2%，光電板占 15.7%，伺服器板占 16%，記憶體模組板也占 11.6%，而筆電板及硬碟板各占約 6%。

法人預估，健鼎 2018 年全年營收將成長到 500 億元以上，以汽車板占 20% 的比重估算，全年汽車板營收將突破 100 億元大關。

健鼎第 2 季稅後純益 10.01 億元，季增 22.5%，年減 3.94%；上半年稅後純益 18.26 億元，年減 6%，每股純益為 3.47 元。

在人民幣大貶走勢影響下，健鼎 90% 訂單主要以美元計價，不過 50% 成本則用人民幣支付，因此以第 3 季健鼎營收 140 億元計算，法人估毛利率可望站上 17.5% 以上。

健鼎在全製程廠 PCB 廠上半年財報中，每股純益僅次博智 (8155-TW) 的 4.97 元。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：健鼎元大 81 購 02(083261-TW)、健鼎日盛 81 購 01(081989、健鼎元富 81 購 01(082088-TW)。