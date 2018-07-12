華通8月營收明顯彈升，3日完成填息，同族群健鼎除息信心增。

蘋果 PCB 供應鏈大廠華通 (2313-TW) 已開始投入新一代蘋果手機板生產，預計 8 月類載板 (SLP) 主板拉貨帶動下，營收將明顯躍升，華通 10 日除息 1.2 元，今日盤中也完成填息，強勁走勢也激勵將除息 5.25 元的健鼎 (3044-TW) 股價同步翻揚。

華通 5 月營收不振，但 6 月在客戶拉貨態度轉佳帶動下，營收回升到 36.22 億元，優於 5 月表現，月增 6.91%，7 月起開始又有蘋果新一代手機板訂單，法人估華通 7 月營收將由 40 億元起跳，8 月將因客戶端拉貨，營收可望明顯彈升。

華通 6 月營收 36.22 億元，月增 6.91%，年減 6.98%，第 2 季營收 105.57 億元，季減 3.41%，年減 2.82%，累計 1-6 月營收為 214.87 億元，年減 2.68%；蘋果 7 月將開始啟動手機板訂單，除華通受惠，燿華 (2367-TW)、臻鼎 (4958-TW) 的 7 月營收，也將有明顯挹注效果。

華通今年第 1 季受整體手機市場買氣降溫，及美系大客戶庫存調整影響，單季稅後純益 4.82 億元，每股純益 0.4 元，年增 20.9%；法人估，由於新台幣走貶，華通第 2 季除本業毛利率將回升，也將有匯損回沖利益挹注，獲利可望優於第 1 季。

小米及蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎第 2 季營收 127.42 億元創新高，季增 10.5%，年增 19.8，由於健鼎目前接單動能強勁，法人估第 3 季營收將進一步成長，季增率估逾 5%，全年營收上看 500 億元大關。健鼎去年去年每股純益 8.31 元，每股將配 5.25 元現金股利，將在 7 月 17 日除息交易。

健鼎 5 月接單暢旺，加上有新產能支應，營收創新高，6 月營收達 42.5 億元，較 5 月下滑 4.12%，年增 15.37%，第 2 季營收 127.42 億元創新高，季增 10.5%，略優法人上修後增幅 10% ，年增 19.8%，累計前 6 月營收為 242.7 億元，年增 16.01%。健鼎目前在中國大陸所有 PCB 廠中，產值僅次臻鼎居第 2 位。

法人估，健鼎今年營收將自第 2 季起逐季創高，第 3 季將再較第 2 季成長逾 5%，全年可望突破 500 億元創高。

健鼎 PCB 應用端主要是記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商，湖北仙桃廠將在去年第 4 季增加每月 60 萬平方呎新產能，仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能已達每月 900 萬平方呎，健鼎主管指出，中國大陸湖北仙桃廠今年第 4 季還要增加 60 萬平方呎的新產能，全部產能將達 960 萬平方呎。

健鼎今年以來遭外資賣超達 5.9 萬張，目前外資對健鼎持股 27.67 萬張，持股比例 52.62%，雖然外資調節，不過外資持股健鼎比重，仍居所有 PCB 廠之冠。