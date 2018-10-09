新華泰富9月營收大增達1008萬元 Q3業績創下近三年新高紀錄

新華泰富 (5481) 公佈 9 月合併營收達 1008 萬元，較去年同期的 29 萬大增 34 倍。累計第三季合併營收達 2630 萬元，亦較上一季、去年同期分別成長 69.06%、28 倍。新華表示，第三季創近三年單季新高，主要受惠小學、國中學員暑期期間，舉辦一系列兒童暑期夏令營活動，透過學員走出戶外、體驗互動式學習，有助於學員開闊眼界、拓展才藝，再加上，目前文教事業於兩岸共有 103 間加盟連鎖機構，現有學員人數超過 2 萬名，隨著步入開學旺季，有助於帶動學員收入、教材銷售等挹注，帶動整體營運保持良好成長動能。



新華進一步表示，今年以來受惠文教事業轉型成功已逐步創造良好營運表現，考量公司未來長期營運發展計畫，今年股東會通過辦理現金減資 2 億元，每股現金減資為 2.11 元，目前已順利取得主管機關之核准通過。



展望第四季，新華指出，在文教事業布局策略上，已逐步打出兩岸幼兒美語領域基礎，繼續深耕兩岸幼兒美語市場並放大整體營運規模，下一步將加速向上打入國、高中學培訓領域，鎖定已具一定營運規模及獲利基礎，可與集團既有幼兒美語領域互補強化集團競爭優勢，持續取得其他合作夥伴的策略聯盟，對整體營運可有明顯貢獻，進一步擴大整體市場占有率基礎，架構 K-12(幼兒園至高中) 各階段培訓課程，有望帶動新華營運成長。