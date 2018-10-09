美銀美林：油價攀上三位數 是明年經濟三大風險之一

大型投資銀行美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 發布報告指出，如果石油價格飆破每桶 100 美元，恐怕將使得明年全球經濟成長衰減 0.2 個百分點，而這樣的預測是否成真，美元扮演關鍵角色。

美銀美林經濟學家 Ethan Harris 和 Aditya Bhave 表示，伊朗遭受制裁、美國頁岩油生產遇瓶頸、委內瑞拉局勢動盪，加上市場需求上升，都將推升油價上漲的風險。

高漲的油價雖將減緩歐元區、英國和日本的經濟成長，但美國、澳洲和巴西則可能因能源產量增加而受惠，此消彼漲間，將減輕油價上漲對全球經濟的衝擊。

美銀美林指出，美元將在油價上漲中成為搖擺因素 (swing factor)，若美元持續走強，石油進口國將遭受更多打擊，生油國則將受惠；反之，若美元走軟，將在其中起到調節平衡的作用。

美銀美林上月底曾預估，油價將在明年六月底來到 95 美元新高，現在更認為，油價將難以避免地走高，而且漲到每桶 100 美元並非難事。

該行經濟學家並將油價衝擊和貿易戰及「脫歐」意識高漲並列為明年市場的三大風險。

倫敦布蘭特原油期貨今天在亞洲盤一度來到每桶 84.49 美元，上漲 0.69%，累計今年來漲幅約 26%。而美林美銀上月底曾預估，油價將在明年六月底來到 95 美元新高。

雖然美國頁岩產出使得其受油價上漲的風險較小，但歐元區、日本、中國和印度的經濟成長將因油價飆升而減緩，美銀美林的經濟學家預估，2019 年油價若來到 100 美元，將減少全球經濟成長 0.2 個百分點。