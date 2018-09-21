〈蘋果新機開賣〉供貨順暢 台灣大估3天銷售可望破萬

蘋果 iPhone XS、 iPhone XS Max 今 (21) 日上市，電信業口徑一致的表示，今年供貨順暢，可望滿足首波需求，台灣大 (3045-TW) 商務長谷元宏指出，由於去年部分果粉觀望，今年新機一出就馬上出手購買，預估 3 天銷量 iPhone XS 破萬支是一定的，看好今年 3 款新機的銷量可望較去年成長 2 成。

電信業者今年照往例都在信義商圈舉辦開賣活動，但以排隊人潮來說，不似往年踴躍，電信業者也一致認為 iPhone XS 系列的貨源充足，開賣的供貨情況並不像以往出現吃緊的情況。

谷元宏指出，今年 iPhone XS、 iPhone XS Max 預約首日的 2 小時人數突破萬人，主要是因去年有部分果粉仍在觀望，在今年新機推出後就馬上出手，根據觀察，每年第 4 季蘋果 iPhone 和各品牌旗艦機陸續上市，都可有效帶動高資費的成長。

他表示，雖然先前有很多民眾綁約 499 吃到飽，但針對想申辦 iPhone XS 系列新機的果粉，提供用戶無痛升級續約服務，免收違約金，這次蘋果新機開賣，預估搭配 999 元以上高資費的占比將可推升到 85% 以上。

谷元宏指出，去年 iPhone 8 及 iPhoneX 的銷量占比約是 3 分之 1，及 3 分之 2，預估今年 iPhone XS、 iPhone XS Max 與 iPhone XR 的比重約是 4:6，今年 3 款新機相較去年的 iPhone 8 及 iPhoneX 銷量成長 20%。

在資費部分，他表示，去年 1399 元以上資費占比超過 90%，預估今年 iPhone XS、 iPhone XS Max 的資費部分，1399 元以上將超過 85%，至於 iPhone XR 部分，可能在 999 元的資費會較多一些。

根據台灣大最新申辦 iPhone XS 系列新機資料顯示，到中午 11 時，高單價的 iPhone XS Max 成為首賣的銷售主力，包括線上及線下通路都傳出銷售佳績，結果出人意料；其中 myfone 直營門市申辦專案的民眾中，85% 以上都是搭配 1199 以上高資費，70% 選購 iPhone XS Max (256G) 金色為主；虛擬通路 myfone 購物更締造銷售佳績， iPhone XS Max 銷售量占整體 70%，金色銷售量占 80%。

iPhone XS、/ iPhone XS Max 開賣活動，台灣大信義威秀旗艦門市請來甫獲亞運金牌、有「台灣神力女超人」之稱的郭婞淳，送出親筆簽名的中秋禮盒，另外，連續 3 年都排隊拔得頭籌陳小姐，購買 iPhone XS 金色 256G，頭香禮獲得 8000 元 myfone 購物禮券，另外現場排隊民眾則抽出價值近 3 萬元的大禮包 3 人。