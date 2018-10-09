富喬 Q3營收跨越14億元創新高 仍續擴廠

PCB 進入第 3 季需求旺季，各廠營收持續成長，上游玻纖業富喬 (1815-TW) 9 月營收以 4.78 億元，改寫歷史新高，月增 0.95%，年增 3.82%，同時，也推升富喬第 3 季營收跨越 14 億元大關，以 14.03 億元創新高。



富喬第 3 季營收攀升幅度大，營收 14.03 億元創新高，季增 14.99%，年增率 5.91%；累計前 9 月營收 37.81 億元，年增率 0.6%。

富喬在中國大陸東莞新投資 180 台電子級玻纖織布機，目前已進入試量產階段，並向客戶端送樣認證，預計正式進入量產後，每月將貢獻 6500-7000 萬元營收；富喬東莞廠端增設 180 台織布機，新機將在 12 月中運抵，最快明年第 1 季完成裝機加入生產行列。

就目前玻纖布市場供需狀況來看，上游玻纖紗仍供應不足，加上 CCL 客戶端需求急切，因此在第 3 季出現大量拉貨狀況。

富喬第 2 季營收 12.2 億元，毛利率為 27.87%，季增 0.05 個百分點，年減 1.72 個百分點，稅後純益為 1.12 億元，季減 20.89%， 年減 37.5%，單季每股純益 0.26 元；累計上半年營收 23.78 億元，毛利率 27.85%，年減 0.69 個百分點，稅後純益為 2.53 億元，年減 10.63%，每股純益為 0.6 元。