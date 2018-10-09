得力9月營收8.19億連兩月創高 Q4可望刷新紀錄 獲利連升

平織布廠得力 (1464)9 月合併營收 8.19 億元，月增 1.35%，年增率 16.9%，創下歷史新高紀錄。由於 8、9 兩月連續創高，第三季合併營收達 23.27 億元，季增 7.2%，年增逾 21.6%，創歷史次高，累計前三季營收 65.5 億元，同比上升 17.2%。展望第四季，因進入傳統旺季，加上越南新產能效應，業績可望刷新紀錄，獲利成長亦看好。



得力越南一期廠區 5 月份已進入全能量產，貢獻單季營收 2 億元，第二期已經開始試量產，預估明年首季可全能量產，兩期廠區的長纖月產能共 300 萬碼，短纖產能為 100 萬碼。



因第三季業績創下歷史次高，且距離去年第四季新高 23.86 億元僅差 2.5%，產能稼動率提升之下，可望展現佳績，而新台幣匯率進入 10 月以來快速貶值，更有助本季獲利成長。