得力切入成衣市場轉積極 柬埔寨、越南成衣廠借力使力大練兵

平織廠得力 (1464) 切入成衣市場動作轉趨積極。據悉，該公司與台南 (1473) 合資的柬埔寨廠(新展)，原持股 49%，8 月底增持 1% 股權，9 月開始派任總經理，實際掌控營運權，財務、業務、生產一把抓，預計明年第二季起認列合併營收。此外，該公司也在越南與日企豐田商社以及 Atago 合資成立成衣廠，得力持股 3 成，豐田 2 成，Atago 持股 5 成，廠區由原本就是成衣代工廠的 Atago 規劃設計，預計 11/16 開幕。



據了解，得力 2016 年與台南企業合資成立柬埔寨成衣廠，雙方希望透過彼此優勢，包括台南長久對成衣製造的經驗，以及得力在運動機能服飾的客戶基礎，形成資源互補效應，台南藉此可切入運動品牌市場，得力則切入成衣市場。不過，此合作案發展未如預期。



目前柬埔寨成衣廠仍處於虧損階段，得力持股 49%，經營主導方為持股 51% 的台南，得力僅按季認列損益。據了解，因績效不佳，雙方協議由得力增持 1% 股權，雙方持股各為五成，8 月底完成股權轉讓，9 月起，柬埔寨廠已改由得力派任總經理，取得營運主導權。



而負責實際營運操盤後，得力財務、業務、生產一把抓，對成衣市場的介入展現更為積極的企圖心。不過，初期練兵階段，柬埔寨成衣廠虧損難免，但得力著眼長期客戶關係的經營，希望漸入佳境；至於越南與日企合資的成衣廠，則鎖定 2020 年東京奧運商機進軍。