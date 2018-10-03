美中貿易戰 得力可望有轉單利多 中、越擴產ing

美中貿易戰延燒，台紡織業有轉單利多，得力 (1464) 杭州廠除供貨內需市場之外，外銷的部分因仍需出貨給成衣廠，因此不受貿易戰影響，甚至還可望有轉單效應。不過，公司認為，短時間轉單效應尚不明顯，大約要 6 個月才看得出來。此外，因應產能擴充需求，得力今年 3 月董事會通過斥資 5 億元赴安徽安慶設廠；而越南廠一期目前已進入全能量產，並已進入獲利期，二期已開始試產，預計明年首季全能量產。



美中貿易戰升級，對台紡織業反倒成為利多，預期中國大陸轉單效應將陸續發酵。得力亦看好轉單效應。事實上，來自中國大陸的轉單不只這一波，去年因中國大陸環保法規轉趨嚴格、稽查日趨緊密的情況下，當地的染整廠受到壓抑，部分訂單也轉至得力等台廠。



因此，今年得力整體業績成長明確，前 8 月營收 57.4 億元，年增逾 17%，恢復兩位數年增率。得力指出，雖美中貿易戰的轉單效應會以成衣廠較為明顯，但該公司仍也有機會受惠，不過，由於貿易戰開戰未久，除非不是計畫性訂單，大概都要經過半年才會看出效益。