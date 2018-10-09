儒鴻9月業績回升 Q4將衝歷史新高

擺脫賴索托罷工事件後，成衣大廠儒鴻 (1476)9 月業績恢復成長，單月營收 21.85 億元，月增 11.6%，年增 4.9%，累計營收突破 200 億元大關，年增 16.5%。儒鴻第三季合併營收為 65.12 億元，較上季減少 5.9%，年增率為 6.7%。因第四季產能很滿，且向為年度業績高峰，加上 9 月部分賴索托影響之訂單延後出貨，營收可望改寫紀錄。



儒鴻週二 (9 日) 股價下跌，最低來到 362 元價位，跌幅 1.9%。除因賴索托罷工影響上季業績季減之外，日前有外資報告降評該股至中立，認為明年春夏機能服飾成長恐低於原預期。



不過，該公司對明年成長抱持審慎樂觀的態度，訂單能見度已達首季底，且因應擴張需求，越南布廠第三期工程將完工投產，而苗栗後龍溪州廠的數位印花廠明年首季完工，對營收與毛利率的挹注皆正向。此外，美中貿易戰延燒，台成衣廠有轉單效應，也值得觀察。