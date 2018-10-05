都是美國惹的禍！港股遜道瓊 15年來首見

港股跌不停，恒生指數自 2003 年 4 月 28 日以來，首次被美股超越！昨 (4) 日恒指收盤報 26623 點，跌 467 點，較道瓊指數週三 (3 日) 收報 26858 點，低 205 點。3 日以來，恒指已累跌逾千點，今年以來更共跌 3295 點，跌幅 11%，遜於大部分主要市場，滬指今年更挫逾 14%，成貿易戰大輸家，恒指排名倒數第二。

港股慘跌一切都是美國惹的禍！

一、市場憂彭斯演講令中美關係進一步惡化

外電報導美國副總統彭斯 (Mike Pence) 將發表對華措詞強硬的演說，市場憂慮貿易問題之外，再點政治火頭，令中美關係更趨緊張。

二、市場擔心 Fed 加快升息步伐

美國聯準會 (Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 罕見地一週 4 度談升息議題，市場憂慮美國升息步伐加快，美元及美長債利率齊抽升，美國 10 年期公債殖利率衝高至 3.2% 的 7 年高位，震散新興市場貨幣及人民幣，離岸人民幣 (CNH) 兌美元昨日一度跌破 6.91 水平。

三、小摩補刀下調中國 GDP 增長預測

摩根大通也對港股補刀，將 A 股的投資評級由「增持」下調至「中性」，理由是隨着美國政府擴大對中國商品加徵關稅與人民幣持續貶值，令中美貿易摩擦有增無減，短期內沒有明確緩和跡象，而中美雙方明年更可能爆發「全面貿易戰」。此外，摩通更將中國明年的經濟增長，由之前估計的 6.2% 下調至 6.1%。

該行下調 2018 年 MSCI 中國指數 (MSCI China Index) 目標，由指數在年底前升 95 點降至 85 點，意味仍有約 9% 的上升空間。

該行最新基本預測是貿易戰將在明年全面爆發，隨着美方對約 2000 億美元中國商品加徵 10% 關稅，以及中國對約 600 億美元美國商品採取報復性關稅措施，近期中美之間的抗衡無明顯的緩解跡象。

四、港股做空比率達 18%，創 29 個月新高

此外，大陸正值國慶黃金周假期，滬深港通停止交易，大盤交投淡靜，昨日全日成交額僅港幣 802 億元。市況疲弱，空方趁機出動，大盤昨天做空成交港幣 144 億元，做空比率達 18%，為 2016 年 5 月 13 日以來最高。

上述利空紮堆灌向港股，大盤昨天早盤低開 61 點後跌幅持續擴大，午後更一度大跌近 540 點，低見 26551 點，收跌 467 點，報 26623 點。3 日累跌 1164 點。以收盤計算，昨日恒指點數更低於道瓊工業指數 (隔夜道指收 26828 點)，這是自 2003 年 4 月 SARS 後，恒指首度低於道瓊指數。

恒指走勢

事實上，在最近 20 年來，香港恒指大部分時間高於道瓊指數。恒指短暫低於道指的時期，包括 1998 年 6 至 9 月亞洲金融風暴，以及 2001 年美國「911」恐怖襲擊事件後，美國股市停市期間。

第一上海首席策略師葉尚志接受香港《文匯報》訪問時表示，由於目前中美貿易摩擦難以圓滿解決，再加上美國升息這個負面因素，導致昨日恒指繼續下跌，他認為港股後市走勢將持續反覆向下。

香港《明報》援引德意志銀行財富管理亞洲投資策略主管劉佳分析，美債利率急升除了影響新興市場貨幣外，不少發美元債的企業成本亦上漲，料是股市走弱的因素之一。

不過他認為，中美貿易談判會在美國中期選舉後重啟，屆時股市會有一波反彈，建議逢低買進潛力板塊，例如科技股及中國銀行股。

據彭博數據顯示，昨日韓國、台灣、泰國及印尼股市合共淨流走 11.35 億美元。