淘帝-KY Q3廣告費用增加 營運先蹲後跳 Q4獲利有望創高

童裝品牌大廠淘帝 - KY(2929) 為中國前十大童裝品牌，法人提到，淘帝 - KY 今年廣告費用將集中於第二季到第三季間認列，而第三季在線上新增官網、第三方平台廣告，線下也持續在高鐵、公車等地點投放，廣告費用將創新高，因此獲利恐將較去年同期衰退，而第四季在少了廣告費用認列下，營運將先蹲後跳，有望創高。此外，淘帝 - KY 每年以 3-5% 速度新增實體店面，去年新簽約山西太原代理商，預估今年新展店數達 10 家，為今年主要營收成長來源之一，法人預估，在積極展店及新增代理商助攻下，淘帝 - KY 今年營收有望上看雙位數成長。



然隨商場聯營銷售逐漸沒落，淘帝 - KY 也開始啟動轉型，並與電商代理商合作，電商平台上半年營收貢獻約 1 億元，占比約 3% 較去年同期 2% 成長，且線上電商銷售毛利率高於實體通路，將為新興成長動能，惟目前電商占比仍低，後續對業績貢獻仍待時間放大。