〈二胎概念股兩樣情〉淘帝上半年寫業績新高 靠二大策略

中國嬰童品牌商陸續公布上半年業績，呈現兩樣情的態勢，淘帝 - TW(2929-TW) 上半年合併營收年增 16.64% 至 29.04 億元，創同期新高，不過，麗嬰房 (2911-TW) 上半年營收衰退 9.39% 至 26.44 億元，東凌 - KY(2924-TW) 則為 3.01 億元，衰退幅度達 20.12%，顯然中國二胎政策雖帶來龐大消費商機，但廠商間的競爭更加白熱化，而淘帝受惠於走得更快的店質調整和電商布局，使業績表現穩健上揚。

淘帝為中國前 10 大童裝品牌商，6 月合併營收 4.52 億元，月減 25.94%，但較去年同期大增 26.33%，推升第 2 季業績衝上 16.66 億元，創單季第 4 高，且為同期新高；上半年合併營收 29.04 億元，年增 16.64%。

整體來看，淘帝因合作的代理商持續展店帶動業績成長，加上線上銷售成長動能強勁、開始擴大兒童快時尚領域布局，是三大帶動業績的成長主力。

淘帝 TOPBI 品牌旗下福建、山西和湖南地區代理商日前快速拓展門市數量，另一方面，淘帝對門市形象再升級，聚焦購物中心內大坪數需求的「第 7 代 Plus」形象風格店陸續於福州、長沙、武漢等城市，新開逾 30 家新門市，共推動旗下品牌門市來到 1545 家，較去年同期淨增加 67 家。

另一方面，淘帝為強化快時尚多變設計風格，第 2 季針對世界盃足球賽事推出各類運動包括足球系列童裝，並擴大高鐵動車、線上平台和廣播等行銷宣傳，推升運動系列童裝銷售業績衝上 5000 萬元，為上半年注入成長新動能，也讓淘帝再快時尚領域的布局逐漸看到效益。

而淘帝不僅止於各地區實體門市銷售表現暢旺，自去年架設官方線上銷售平台後，線上會員數累積達 5 萬人；同時，線上代理商加入，天貓、京東商城等線上銷售管道，合計帶動上半年線上電商銷售營收比重達近 3%，並超越去年全年線上銷售。

法人預期，隨著二胎商機持續發酵，而第 4 季為嬰童服裝銷售全年最旺季，淘帝業績可望逐季增強，全年營收有望再創高。