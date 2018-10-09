旺季題材撐不住 GIS股價下探近20個月低點

蘋果 iPhoneXS、XSMax、XR 拉貨挹注供應鏈營收表現，GIS-KY 業成 (6456-TW)9 月營收創近 10 個月新高，第 3 季合併營收 313.17 億元，季增 33.13%，年減 27.21%；法人看好 10 月營收可望續揚，第 4 季看旺，有機會持續成長，挑戰今年高峰；可惜基本面題材無力支撐股價，今日開低走低重挫至跌停 116.5 元作收，創 2017 年 2 月以來，近 20 個月波段新低。

蘋果新 iPhone 分兩波上市，兩款 OLED 版先開賣，較低價的 LCD 版本則約晚 1 個月上市，iPhone XR 將在 10 月 26 月開賣，GIS 今年 9 月起開始大量出貨，帶動 9 月營收躍升至 144.45 億元，月增 63.59%，年減 9.59%，累計今年前 9 月合併營收 767.67 億元，年減 9.27%。

蘋果 iPhone XR 是觸控面板廠 GIS 及 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 下半年重要動能，法人看好 iPhone XR 銷售可望優於 iPhone XS 系列，將推升觸控雙雄第 4 季的營運。

受惠傳統旺季，GIS 營收放大，法人預估第 3 季毛利率、營利率都將較第 2 季成長，預期毛利率將由 8.07% 拉升至 9%，營益率 1.3% 拉升 4%，稅後純益約 14.22 億元，每股純益 4.19 元，由於蘋果新機出貨動能將延續到第 4 季上半季，法人預估 GIS 第 4 季營收上看 460 億元。



旺季題材並未有效支撐股價，GIS 股價今日開低走低，以跌停 116.5 元作收，創下近 20 個月新低，成交量 19978 張。