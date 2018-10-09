三陽加速開發資產 安康土地貢獻EPS 2元 多筆土地處分潛利可期

三陽 (2206) 公告出售內湖安康段土地予興富發建設(2542)，估計將有 17 億元獲利入帳，每股獲利貢獻度可達 2 元。受到利多激勵，三陽今天股價開高走揚。三陽昨天公告，將北市內湖安康段 15-7、15-9 地號兩塊土地，合計 1,935.72 坪，以 18.39 億元的價格售予興富發建設，換算每坪價格為 95 萬元，估計處分利益有 17 億元，每股獲利貢獻度可達 2 元。這是繼三陽潭美段與耀達建設合作開發後的另一項土地活化。



三陽積極活化資產並加速開發，除原本內湖舊廠與美孚建設合作開發「台北企業總部園區」總計 5 棟大樓，台塑 (1301) 日前斥資 190 億元，買下 3 棟商辦大樓，三陽則分得 2 棟，除同集團南陽實業總部進駐外，還有星宇航空，在台塑進駐後，未來出售行情也相當可期。



而今年三陽董事會也通過開發內湖潭美段三小段 711 地號約 1,436 坪土地，與耀達建設合建分屋，估計處分利益有 10 億元。至於昨天公告的安康段土地未來出售後，三陽在內湖的土地資產大致開發處分完畢，對三陽的潛在獲利令人期待。



此外，今年 4 月三陽也出售位於新竹湖口約 2,400 坪閒置土地給全興工程公司，有 2.65 億元的處分利益入袋。