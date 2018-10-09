FF反擊：恒大健康凱覦電動車專利 還阻FF另行融資

恒大健康 (0708-HK) 入股法拉第未來 (FF) 交易爆發訴訟，恒大 7 日公布，賈躍亭透過控制 FF 董事會，向國際仲裁中心要求剝奪恒大健康的融資同意權及解除所有投資協議，FF 昨 (8) 日則發聲明否認「操控董事會」一說，反擊指恒大健康力阻 FF 另行融資，並覬覦 FF 的電動車專利版權。

恒大健康昨日股價一度急跌逾 3 成，終場跌幅收斂至 16%；今 (9) 日早盤開低後反彈 3.531%，報港幣 9.09 元。

圖片來源：新浪財經

FF 昨日發表聲明反駁恒大，除了否認首席執行長賈躍亭「操控董事會」外，更直指恒大健康在今年 7 月主動提出簽署補充協議，承諾向 FF 支付 5 億美元，有別於恒大健康所稱「賈躍亭要求恒大健康提前付 7 億美元」。

聲明指出，公司已完成補充協議要求條件，但恒大健康未兌現注資承諾，反而試圖獲得對 FF 中國和 FF 所擁有專利產權 (IP) 的控制權及所有權，並阻止 FF 接受其他來源的直接融資。

FF 說：「恒大健康不應該一方面拒絕支付資金，另一方面享受補充協議生效後的權益，包括接管 FF 中國的大部分經營管理權」。

接近恒大健康消息人士則表示，恒大健康在協議中擁有融資同意權，因此的確有權禁止 FF 再融資攤薄公司股權；並指 FF 是未達成注資條件，恒大健康才拒絕繼續投資。

而據恒大健康 7 日披露的內容來看，FF 股權是採用「同股不同權」架構，其中恒大健康一方持股 45%，擁有 12% 投票權，而原股東 (賈躍亭一方) 持股 33% 股權，擁有 88% 投票權。顯然恒大健康在投票權上居於弱勢。

不過，協議亦訂明，列明一旦「(FF) 管理層不能履行職責」，原股東擁有的投票權，將被轉到恒大健康一方。

恒大健康今年 6 月宣布以 67.46 億元入股 FF 的 45% 股權，翌日股價爆漲 66.16%。其後 FF 在 8 月 28 日宣布，首架 FF91 的預量產車面世，以及即將進入量產階段，翌日恒大健康抽升至港幣 17.64 元的歷史新高，收報港幣 16.3 元，但在恒大與賈躍亭公開翻臉後，恒大健康昨天跌至港幣 8.78 元水平，比起 8 月底的歷史高位，市值已蒸發逾 5 成，但仍達港幣 759 億元。