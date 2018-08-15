泰昇柬埔寨新廠產能拉升中 下半年業績可望走高

泰昇 (8480-TW) 深耕中南半島市場的婦嬰衛生用品，柬埔寨金邊市新廠 5 月正啟用後，第一條嬰兒拉拉褲生產線也進入量產，有助紓解現有越南廠產能吃緊的現況，公司指出，目前柬埔寨廠產能利用率約 4 成，預計今年年底前可提升到 8 成，對營收將有明顯挹注效果。

泰昇目前在越南有 2 條嬰兒拉拉褲的生產，目前產能滿載，加入柬埔寨新廠的新增生產線後，生產產能逐步提升中，單一柬埔寨金邊廠的產能利用率為 4 成，就泰昇總體產能利用率來看，目前已到 7-8 成。

泰昇第 2 季營收為. 86 億元，毛利率為 31.45%，季減 0.54 個百分點，年增 1.8 個百分點，稅後純益為 6215 萬元，季減 22.55%，年增 23.42%，單季每股純益 1.58 元；累計上半年營收為 8.05 億元，毛利率 31.73%，年增 0.7 個百分點，稅後純益達 1.42 億元，年增 20.73%，每股純益為 3.62 元。

泰昇主管指出，泰昇上下半年營收比重約為 45% 比 55%，在新產能加入且產能利用率提升同時，下半年業績將進一步走揚。

泰昇柬埔寨新廠金邊市金邊經濟特別開發區，是柬埔寨最優質工業區之一，泰昇計畫在此地取得約 4 萬平方米土地，5 年內分兩期投資 2200 萬美元，第一期投資 1200 萬美元，將引進兩條嬰兒拉拉褲及一條衛生棉高速全自動化生產線；在第一期全面量產後，可望在 5 年內逐年達到每年 3000 萬美元年產值。

泰昇預計 2023 年將進行第二期工程約投資 1000 萬美元，再擴充引進 3 條先進生產設備，讓柬埔寨金邊市新廠達到年產值倍增到 6000 萬美元以上。

泰昇目前在越南有兩條嬰兒拉拉褲生產，目前產能均已滿載，柬埔寨新生產線投入量產，除可紓解生產壓力、增加產能彈性，也將帶來另一波成長動能。泰昇主要在中南半島從事成人、嬰兒紙尿褲及婦女衛生棉產品的生產及銷售，在柬埔寨廠完工之後，等於能將生產線將從越南擴大延伸到柬埔寨。