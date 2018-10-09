逆週期調節有望加碼 人民幣中間價報6.9019下調62點

人民幣跌破 6.9，逆週期調節預計加碼，人民幣中間價報 6.9019，下調 62 點，上一交易日中間價報 6.8957，在岸人民幣上一交易日收報 6.9135。

人民幣跌破 6.9 逆週期調節有望加碼

受美元走強等因素影響，8 日，人民幣對美元匯率出現較大幅度下跌，在岸和離岸市場匯價均跌破 6.90，逼近 8 月份低點。市場人士表示，美元走強令人民幣匯率面臨壓力，加之中美利差收窄影響市場情緒，人民幣短線走軟，外匯市場逆週期調節可能加大力道。

市場人士預計，隨著人民幣再度逼近 7 元關口，外匯市場逆週期調節力道可能加大。

中美貨幣政策進一步分化人民幣匯率承壓

所謂中美貨幣政策進一步分化，主要表現在 “十一” 期間，聯準會主席鮑威爾發聲力挺美國經濟強勁成長，同時強調“當前利率距離中性利率還很遠”，令市場普遍預期聯準會還將在較長時間內採取鷹派升息縮表等貨幣收緊措施。而 10 月 7 日中國意外宣布降準，貨幣政策呈現寬鬆趨勢。

“這令離岸市場人民幣放空潮再度活躍。” 一位香港銀行外匯交易員表示，但市場也注意到，8 日人民幣市場並不 “平靜”——早盤人民幣匯率跌至 6.9150 附近時，市場突然湧現一輪強勁的人民幣買盤。

當日，7 天期離岸市場人民幣拆借利率 HIBOR 報 7.04752%，1 個月期離岸人民幣 HIBOR 報 6.34200%，雙雙創下去年 6 月以來最高點，令部分海外投資機構認為：中國央行可能抽走部分離岸市場人民幣流動性以力挺人民幣匯率穩定。

“離岸人民幣拆借利率突然上漲，對不少對沖基金產生較大的威懾力，打亂了他們直接將離岸人民幣匯率壓低至 6.95 的算盤。” 上述香港銀行外匯交易員直言。

央行相關人士強調，本次降準彌補了銀行體系流動性缺口，優化了流動性結構，但銀根並沒有放鬆，市場利率是穩定的，廣義貨幣（M2）和社會融資規模增長與名義 GDP 增長率基本匹配，因此不存在形成人民幣匯率貶值壓力。