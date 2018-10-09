紐約匯市─哥倫布日債券休市一日 人民幣降準跌7週新低

由於哥倫布日假期，美國債券市場關閉的一天，證券市場依照開盤。

美中貿易戰升級對中國經濟增長造成不安的影響，全球股市週一 (8 日) 下跌，而美元兌歐元上漲，義大利國債報酬率因其預算計劃而受到抨擊。

由於投資者信心受到上週美國國債報酬率飆升，以及美聯準會 Fed Reserve 進一步升息預期的打擊，歐洲股市下滑，防禦性股票面臨壓力。

FTSEurofirst 300 指數收盤下跌 1.14%，創下一個月來最大單日跌幅，而摩根士丹利資本國際 MSCI 全球股票指數下跌 0.32%。

華盛頓上個月對價值 2000 億美元的中國商品徵收關稅，這促使北京對價值 600 億美元的美國產品徵收關稅。

中國人行宣布將降準，要求比率 (目前為 15.5%、大型商業貸款機構為 13.5%、小型銀行為 13.5%) 將於 10 月 15 日減少 100 個基點，與 4 月類似規模相匹配。 經濟學家預計未來將進一步下調此比率。

由於預期中國將進一步放鬆幣值，現貨人民幣兌美元匯率跌至 7 週以來的最低官方收盤價。

一位財政部高級官員表示，美國仍對中國近期貨幣貶值感到擔憂，並補充說，目前尚不清楚財政部長梅努欽 Steven Mnuchin 是否會在本週會見任何中國官員。

美元指數上漲 0.13%，歐元下跌 0.3% 至 1.1488 美元。

由於英國脫歐協議的樂觀態度，交易商因近期漲幅獲利了結，英鎊回落。

投機者對美元的看漲押注上升至 2016 年 12 月以來的最高水平，投資者將更多資金投入美元。

歐元兌美元匯率下跌 0.26%，距離 8 月中旬觸及的 1.1355 美元的一年多低點並不遠。

歐元兌瑞士法郎下跌 0.31% 至 1.14015 瑞士法郎，兌日圓跌了 0.92% 至 129.790。

日圓兌美元匯率上漲 0.65% 至 112.98。