政治不確定性降低 美銀美林上調巴西股市評級

《彭博社》報導，巴西於 8 日進行首輪總統大選，極右翼的候選人波索納洛 (Jair Bolsonaro) 以優於預期的票數獲勝，得票率達 46.2%，美銀美林認為巴西的政治不確定性降低，將該國股市評級從中性上調至優於平均。

巴西股市指數 (IBovespa) 過去一個月漲幅達 12.6%，週一大漲 4.57% 至 86083.91 點。

巴西股市日線走勢圖

波索納洛第二輪將與工黨候選人哈達德 (Fernando Haddad) 在 10 月 28 日進行決選。

美銀美林認為，巴西股市估值仍相對便宜，且政治不確定性減緩，策略師在報告中寫道，「雖然最終結果在三週後才會決定，但我們相信市場會對不確定性降低顯現正向反應，自 1989 年以來，5 位在第一輪獲勝的候選人，最終全在總統大選中勝出。」

策略師指出，儘管過去幾週巴西資產市場呈現漲幅，但他們認為巴西股市還有上揚的空間。



美銀美林將巴西最大綜合發電商 Cia Energetica de Minas Gerais、航空公司 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA、CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA、零售商 Magazine Luiza SA 和桑坦德銀行 (Banco Santander Brazil SA) 加入投資組合。

並增加巴西銀行、B3 SA 和巴西石油公司的投資。Klabin SA、Tim、Ambev SA、 Energisa、JBS SA 和 Gerdau SA 等公司被移除投資組合。

在其他南美國家部分，美銀美林認為墨西哥股市缺乏動力，將評級從優於平均下調至中性，祕魯和哥倫比亞的股市評級維持為中性，智利的股市評級仍為低於平均。