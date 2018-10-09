【大行報告】中泰證券：關注包裝家居個股彈性 建議底部佈局

中泰證券發表研報指，於輕工行業中泰給予投資建議。家居板塊，建議關注上遊TDI價格下降及人民幣貶值業績彈性釋放的軟體家居黑馬夢百合，中長期建議佈局行業格局好，以及商業模式符合長期趨勢的標的。

定製家居方面，中泰看好：產品矩陣全，具備家居新零售屬性的企業。長期推薦擅長服務與數據分析的定製家居新零售領導者尚品宅配。另外關註傳統渠道龍頭歐派家居;及具備高成交率的企業。推薦傳統渠道優秀的歐派家居以及新渠道發展優異的尚品宅配。建議繼續關註底部推薦的志邦股份。

軟體家居方面，行業格局佳，關註夢百合業績彈性釋放，顧家家居中長期推薦。

此外，精裝房政策穩步推進，地產企業集中採購趨勢明顯。推薦工裝業務佔比高，客戶結構好的帝歐家居，建議關註大亞聖象。

於包裝板塊，建議關註龍頭裕同科技新發展。

造紙-包裝紙方面，旺季來臨廢紙稀缺性顯現，關註龍頭外廢配額紅利。今年龍頭因外廢配額坐擁盈利能力紅利效應明顯，短期内超額收益也因外廢配額獲取能力得以鞏固。但中長期來看，包裝紙格局在較大程度上依賴於政策的走向以及龍頭紙企面臨外廢配額下降的應對策略，格局有待明朗。

造紙-文化紙方面，近期白卡、雙膠、銅版紙價格均平穩運行。伴隨四季度傳統旺季來臨，紙價有望繼續受到支撐。中泰認為未來木漿係紙企的資源禀賦優勢將對盈利能力起到更加重要的作用。長期來看，木漿自給率高的企業有望依託成本控製能力增強抗週期下行風險能力。此外，伴隨大盤下行及紙業淡季影響，龍頭企業估值下行明顯。中泰認為，當前龍頭企業估值水平具備較高安全邊際，長期佈局窗口或已開啓，建議積極關註。

於消費升級板塊，建議關註晨光文具和中順潔柔。其中晨光文具方面，科力普目前經營情況較好，上半年費用已計提較多，下半年毛利率有望繼續改善。

因此，本週核心組合為裕同科技、尚品宅配、夢百合、帝歐家居、晨光文具。

風險提示：原材料價格上漲風險，地產景氣程度下滑風險。