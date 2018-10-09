【大行報告】中泰證券：智飛生物(300122.SZ)長期發展動力強 維持買入

中泰證券發表研報指，2018年1-9月智飛生物(300122.SZ)業績繼續保持快速增長，其中第三季度單季度實現歸母淨利潤3.68-4.53億元，同比增長224.05%-298.98%、環比基本持平。行業事件對疫苗產品銷售雖然造成一定影響，但以AC-Hib三聯疫苗為代表的自主產品銷售依然保持了較好的增長態勢;4價HPV疫苗不受影響，持續在各省份銷售上量、快速增長，推動公司業績保持較快增長。參考批簽發數據及競爭格局，中泰預計前三季度三聯苗銷售350-400萬支，4價HPV疫苗銷售300-400萬支，9價HPV疫苗銷售5-10萬支。第四季度，隨著五價輪狀病毒疫苗正式上市銷售，4價HPV疫苗繼續保持較快增長，AC-Hib三聯苗銷售逐步回升，業績有望繼續保持較快增長。

此外，2018年起公司三聯苗+4價HPV疫苗+9價HPV疫苗+五價輪狀疫苗+結核感染人群預防苗(申報生產)五大重磅組合拳發力，更有在研人二倍體狂苗、15價肺炎苗，長期發展動力強。

考慮到三季度業績超預期、HPV疫苗上量較好，中泰上調2018-2020年公司營業收入為66.70、121.06、170.11億元，同比增長399.04%、80.70%、40.51%，歸屬母公司淨利潤為14.07、26.63、38.33億元，同比增長225.58%、89.22%、43.94%，對應EPS為0.88、1.66、2.40元。2018年公司核心產品AC-Hib疫苗銷售放量、全年4價HPV疫苗上量銷售，預計狂苗事件的影響在1-2個季度後逐步淡去;2019年起9價HPV疫苗和五價輪狀病毒疫苗成為新增量，維持買入評級。

風險提示：核心產品銷售不及預期風險;新產品獲批不及預期的風險;預測前提不及預期導緻市場容量測算出現偏差的風險;同業產品質量風險。