〈人民幣創2個月低〉又跌！離岸人民幣午後一度貶破6.91 創8月15日來新低

中國在放長假，但離岸人民幣可沒閒著，今 (4) 日午後一度跌破 6.91 大關，創下 8 月 16 日來新低。針對人民幣後市，外資明顯較悲觀，甚至喊出今年就會跌破 7，反觀中國業者則認為，人行想辦法守住這項心理關卡。

離岸人民幣在今天中午一度跌破 6.91 關卡，最低來到 6.9174，單日跌幅超過 200 點，創下 8 月 15 日以來新低。稍晚跌幅有所收斂，在下午兩點半左右跌幅收窄，收復 6.9 大關。

離岸人民幣今日走勢 (圖：AFP)

尤其聯準會主席鮑威爾昨晚超應派的發言，直指對美國經濟「非常樂觀」，預期 12 月將再次升息，預計明年再升息 3 次，2020 年升息 1 次的說法，把美元推至六周高點，也是人民幣今日相對走弱的一大主因。

摩根大通也在最新報告指出，預計中美的貿易衝突指會持續升級，預計美元升值和人民幣進一步走貶，認為今年底人民幣就會破 7，美銀美林也在前幾天把明年第一季美元兌人民幣預期匯率由原先的 6.9 調降至 7.05，種種言論讓離岸人民幣今天盤中震盪特別劇烈。

不過，未名宏觀研究則指出，人行先前在穩定匯率的各項政策工具，在市場形成保「7」共識，目前人民幣在 7 附近有較強支撐。10 月人民幣走勢在美國聯準會 12 月升息機率高漲、中美貿易摩擦影響減弱和歐盟政治經濟問題不穩等外部因素下，加上中國內部經濟向下的壓力增強、經常項和直接投資項面臨萎縮壓力等內部因素下，人民幣匯率還是會有一定的貶值壓力。

此外，10 月即將公佈的歐盟製造業經濟資料、美國第三季 GDP 以及中國外匯儲備情況等，都會對人民幣匯率產生一定程度的波動，預計 10 月人民幣匯率仍將以雙向波動為主，維持 6.8-6.9 的區間震盪看法。

有趣的是，從上述觀點來看，可看出外資對人民幣看法較悲觀，中國業者則多半認為人行會想辦法守住 7 的心理關卡。

為了穩住市場信心，人行從 8 月以來連續對離岸市場出重手，包括把遠期售匯業務的外匯風險準備金率從 0 調整為 20%，加大做空人民幣的資金成本、要求上海自貿區內各銀行不得透過同業往來帳戶向境外存放或拆放人民幣資金、宣布人民幣兌美元匯率中間價報價行重啟「逆周期因子」以及在香港發行央行票據，減少商業銀行可貸資金量、收回市場流動性。