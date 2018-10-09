中國鐵建(01186-HK)中標渝遂擴能項目 項目總投資94.9億

中國鐵建(01186-HK)公布，近日，該公司中標重慶大足至四川內江高速公路重慶段、重慶渝遂高速公路擴能北碚至銅梁段(以下簡稱渝遂擴能)項目。項目總投資94.9億元，包括大內路項目和渝遂擴能項目兩部分。大內路項目投資估算總額為33.3億元，項目建設期3年，運營期為29年。渝遂擴能項目投資估算總額為61.6億元，項目建設期3.5年，運營期為29 年。項目採用BOT模式。

大內路和渝遂擴能項目分別成立項目公司，其中大內路項目由重慶高速公路集團有限公司(以下簡稱重慶高速集團)、重慶大足國有資產經營管理集團有限公司(以下簡稱大足國資集團)與中標人共同出資成立項目公司；渝遂擴能項目由重慶高速集團與中標人共同出資組建項目公司。項目公司負責本項目的建設、運營、維護等工作內容。項目回報機制採用使用者付費。

項目資本金為總投資額的20%。大內路項目資本金6.66億元，其中重慶高速集團出資0.999億元，持股比例15%；大足國資集團出資1.665 億元，持股比例25%，社會資本方出資3.996億元，持股比例60%。渝遂擴能項目資本金12.32億元，其中重慶高速集團出資1.848億元，持股比例15%，社會資本方出資10.472億元，持股比例85%。

項目資本金以外的建設資金共約75.92億元，由項目公司通過銀行貸款解決。