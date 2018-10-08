沖壓件廠和勤Q3營收續創高 兩岸新產能進行擴充中

密沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 今 (8) 日公布 9 月營收 2.41 億元，月增 14.48%，年增 25.71%；第 3 季營收 6.55 億元，續創單季新高，年增 10.97%，和勤在台投資 15 億元興建中科二林新廠已經動工，在大陸的生產線也持續擴充。

和勤 9 月營收 2.41 億元，月增 14.48%，年增 25.71%，累計前 9 月營收 19.03 億元，年增 19.88%。

和勤 9 月兩大業務營收分別為汽車零件 1.34 億元，占比 55.62%；硬碟機構件（VCM Plate）9900 萬元，佔比 40.85%，和勤主管表示，公司汽車零件產品品項多，且客戶分散，即使今年大陸車市銷售成長減緩，個別客戶訂單或有消長，但不影響和勤整體營收，且 9 月在變速箱零件訂單增量貢獻下，汽車零件營收較 8 月成長 19.79%；VCM Plate 部分，HDD 高階機種新產品出貨量增加，較 8 月出貨成長 12.02%。

在產能擴充進度上，和勤大陸廠增建的第五車間，預定本月 23 日動土，計畫明年第 4 季投產；此外，淮安和新廠將於今年第 4 季投入生產，目前與煞車大廠輝盟啟動多項新產品，預計作為自動化生產示範廠，發展汽車補修市場的商機。

雖然中國車市前 3 季表現不如預期，但和勤因為客戶與產品線較分散，受到的影響並不明顯，和勤主管指出，第 4 季為中國車市傳統旺季，各大車廠訂單已見明朗暢旺，特斯拉、大眾、與民族品牌汽車都已經開始拉量，且新客戶像富臨精工、法斯特伊頓、西安濱田等訂單，已經開始批量生產。

和勤去年第三季開始陸續增加精密沖壓機、精密研磨機、熱處理爐等本業固定資產投資，設備已逐步完善，第 4 季將按業務計畫提高產能，迎接大陸車市旺季，單季營收可望持續走高。