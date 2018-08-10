鼎炫-KY第二季EPS 1.91元 季增181% Q3步入旺季營運逐季走高

鼎炫 - KY(8499)第二季合併營收為 3.46 億元、稅後淨利 0.99 億元、每股盈餘 (EPS)1.91 元，受惠旗下衡器事業及電磁干擾(EMI) 材料雙事業出貨表現持續升溫，以及受惠新台幣與人民幣兌美元走貶，產生業外匯兌利益貢獻等挹注，分別較第一季成長 10.28%、181.09% 與 180.88%。展望第三季，鼎炫 - KY 看好旗下雙事業步入出貨旺季，帶動整體營運保持逐季成長動能，電磁干擾 (EMI) 材料事業今年取得美系品牌客戶新機種訂單，進一步推升整體訂單能見度長達至年底，隨著主要客戶積極啟動新品上市計畫，可望帶動整體備貨力道保持良好水準，另一方面，衡器事業隨著全球超市智能化與中國農改超市場趨勢明確，將創造智能衡器銷售保持雙位 數成長力道，持續提高旗下「T-Scale」衡器自有品牌於中國市場占有率，並陸續架構中國地區完 善代理銷售通路及售後服務據點，以期創造未來良好銷售表現。



鼎炫 - KY 表示，2018 年第二季旗下衡器與電磁干擾 (EMI) 材料事業占整體營收比重分別為 44.62% 及 55.38%，受惠電磁干擾 (EMI) 材料美系品牌主要客戶為下半年推出新款筆電銷售計畫，已於第二季看見明顯的備貨力道，帶動旗下江蘇地區昆山隆揚廠、淮安富揚廠及重慶川揚廠整體產能稼動率上揚。



另一方面，衡器事業仍持續積極擴大全球智能衡器市場滲透率，尤其智能條碼秤新品今年初獲歐、美地區國際計量認證，順利打入歐、美、俄羅斯等大型連鎖超市，第二季智能衡器營收占衡器營收比重約一成。



鼎炫 - KY 指出，持續優化產品結構，包括提高智能衡器銷售表現、電磁干擾 (EMI) 材料新技術應用新品等，第二季整體毛利率已逐漸回升，較第一季的 39.85% 回升至 40.83%。



至於 7 月合併營收達 1.29 億元，改寫今年營收次高記錄，主要是受惠衡器事業於歐、美地區大型連鎖超市銷售表現升溫，以及電磁干擾 (EMI) 材料穩定出貨同步挹注，並較上月成長 9.13%。