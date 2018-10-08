預算赤字爭議再起 義大利公債殖利率觸及4年半高點

義大利極右派內政部長 Matteo Salvini 對歐盟提出批評，預算赤字爭議再起，今 (8) 日義國 10 年期國債殖利率大漲，觸及 4 年半高點。

稍早，義大利 10 年期國債殖利率漲至 3.593%，來到 4 年半高點。

台北時間週一晚間 8 點 08 分，Investing.com 數據顯示，義大利 10 年期國債殖利率漲逾 5.4%，來到 3.595%。

義大利 10 年期國債殖利率走揚。(圖：翻攝自 Investing.com)

義大利政府先前將 2019 年預算赤字占比，設定為國內生產毛額的 2.4%，但此一水準已接近歐盟規定上限 (3.0%)，直逼危險程度，招致批評。

歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 上週示警，義大利的預算草案，違背歐盟的預算目標，應該更改。

容克直言，不希望過去的希臘危機，在義大利重演，「這樣的危機，一次就夠了。」

義大利媒體 Corriere della Sera 上週報導稱，義大利政府擬將預算赤字占比，從 2.4% 調降至 2%。

不過，義大利政府和歐盟之間的緊張關係，週一再度升溫。

根據華爾街日報報導，義國內政部長 Matteo Salvini，批評歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 及經濟與財政事務執委 Pierre Moscovici，稱這兩人「造成歐洲的恐懼與不安全感」。

Salvini 甚至說，上述兩人是「歐洲真正的敵人」。

10 月下旬，穆迪和標普兩大評級機構，將對義大利債務信用進行審議，目前義國債信僅比「垃圾級」高出兩等。

義大利裕信銀行 (Unicredit) 全球首席經濟學家 Erik Nielsen 於報告中指出，義國債信評等恐遭調降，「若成真，機構投資人當然會減持，他們有很多基金，是不能持有垃圾債的。」