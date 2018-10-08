印度股市度過2年來最慘的一周 投資人轉向看跌期權進行避險

今年 8 月以前還是亞洲股市中表現最佳的印度 Sensex 指數，歷經一個月跌勢，豬羊變色，上周更創下近 2 年多來單周最大跌幅，並使得看跌 NSE Nifty 50 指數期權的成本，躍升至去年 8 月以來的最高水平。

印度股市多頭走勢延續到今年 8 月，但同一時期諸多利空匯集的完美風暴也正在成形。上周五印度 Sensex 下跌 2.25%，累計單周跌幅達 5.5%，8 月以來跌幅達 15%，大幅吞噬今年以來的漲幅至 0.94%。

印度 Sensex(藍線) 八月以來 加重跌勢，做空印度 Nifty 期權的成本 (白線) 上升。(來源：Bloomberg)

印度股市的波動率自 8 月底起飆升，上周五來到 2 月以來的新高，印度 Sensex 指數上周連跌三天後，周一開低後又震動走跌 。

近期分析師唱空印度股市不遺餘力列出的利空包括：印度盧比屢創新低紀錄、印度央行本次利率按兵不動、石油價格攀升以及印度政府接管債務違約影子銀行等等。

Religare Broking 公司總裁 Jayant Manglik 表示，印度不能排除技術反彈的可能性，但目前市場情緒看跌，建議投資人採取分批買進的方式搶反彈，同時應慎選股票。

印度金融市場面臨股、匯雙跌的壓力，在當地股票共同基金的買盤力撐下，稍微緩衝外資出走的力道。

TCG 資產管理公司董事總經理 Chakri Lokapriya 指出，新進投資者的停損的賣壓可能已經放緩。

儘管不少分析師對印度股市跌深後的反彈寄以希望，但 Icon Advisers 的資金經理 Rob Young 表示，儘管今年以來該公司都在減持印度股票，但最近仍因跌勢而受傷，重新買進印度股票，恐怕需要看到更正面的企業獲利及信貸表現。