宏達電營收探低、外資連7賣 股價再創掛牌新低

宏達電 (2498-TW) 9 月合併營收 12.6 億元，月減 9.35%，年減 80.71%，連續 3 個月都僅在「1」字頭，再創 2003 年 5 月以來、逾 15 年新低，統計外資已連續 7 天賣超，台股大盤今 (8) 日續挫，宏達電盤中股價也同步破底，一度探低至 34.7 元，再創掛牌來新低，盤中跌幅 7.42%。

宏達電第 2 季合併營收 68 億元，毛利率轉正為 2.7%，營業利益率 - 50.7%，稅後淨損 20.9 億元，每股虧損 2.53 元，較首季在出售 Pixel 團隊給 Google 的業外挹注下每股純益 25.7 元大幅下滑；累計上半年稅後純益 190.04 億元，每股純益 23.19 元。

宏達電第 3 季合併營收 40.5 億元，季減 32.5%，累計前 9 月合併營收 196.1 億元，年減 57.72%；今年來智慧手機持續不打機海戰策略，鎖定不同價格帶消費族群推出新機，第 4 季預計將有區塊鏈手機上市，搶進區塊鏈商機，但法人仍擔心第 4 季的營運。

在營收持續走跌下，法人預估第 3 季本業恐持續虧損，但全年在業外挹注下，仍可望獲利；統計外資連續 7 天賣超宏達電，合計賣超 8626 張，台股大盤今日仍是下跌走勢，宏達電股價也走跌，早盤以 37.2 元開低，一度下探至 34.7 元，再創掛牌新低。