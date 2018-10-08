研華9月營收低於預期 Q3創高之路受阻 Q4圖再起

IPC 龍頭大廠研華 (2395) 週一 (8 日) 公告 9 月業績，單月合併營收為 38.38 億元，較上月減少 13.32%，較去年同期也衰退 2.53%，低於市場預期，也是今年以來首度單月營收呈現年減的狀態。該股週一股價終場挫低 2.53%，收 211.5 元。累計前三季合併營收為 363.6 億元，較去年同期的成長幅度收斂至 11.48%。其中，第三季合併營收為 123.59 億元，季減 2.3%，年增率 10.3%，未能再度刷新紀錄，為歷史次高。



研華指出，以區域來看，9 月歐洲與北亞市場 (日、韓) 年成長最為突出；若以前三季來看，仍以歐洲與北美地區成長最為突出，大中華市場則持續穩定成長。



事業群方面，9 月以工業物聯網事業群 (Industrial IoT, IIoT) 表現相對亮眼。前三季則以智能系統事業群 (Intelligent Systems Group, ISG)、智能服務事業群(Service-IoT Group，SIoT) 以及嵌入式運算核心事業群 (Embedded Core Group, ECG) 較佳。