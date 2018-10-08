太陽能系統遞延入帳 新日光9月營收10.23億元 連兩個月守穩10億元

受惠太陽能系統遞延入帳，新日光 (3576)9 月營收為 10.23 億元，連續兩個月營收守穩 10 億元，月減率 7.62%，年減率 2.5%，第三季營收 27.35 億元，季減率 3.9%，年減率 10.82%。新日光降低對中國出貨比重，電池朝向高效單晶電池、模組產品及太陽能電廠發展，第二季虧損已收斂，稅後淨損 3.9 億元，每股稅後淨損 0.39 元，上半年稅後淨損 10.41 億元，每股稅後淨損 1.02 元。
新日光、昱晶 (3514) 與昇陽光電 (3561) 完成三合一整併作業，接下來進行更名、私募增資作業，訂於 11 月 20 日召開臨時股東會改選董事，董事席次 11 席(含獨立董事 3 席)。
受惠太陽能系統遞延入帳，新日光 (3576)9 月營收為 10.23 億元，連續兩個月營收守穩 10 億元，月減率 7.62%，年減率 2.5%，第三季營收 27.35 億元，季減率 3.9%，年減率 10.82%。新日光降低對中國出貨比重，電池朝向高效單晶電池、模組產品及太陽能電廠發展，第二季虧損已收斂，稅後淨損 3.9 億元，每股稅後淨損 0.39 元，上半年稅後淨損 10.41 億元，每股稅後淨損 1.02 元。