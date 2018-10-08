財部公布 9月出口296.2億美元 進口252.9億美元 出超43.3億美元

財政部統計，9 月出口 296.2 億美元，為歷年單月次高，較上月增 4.7%，較上年同月增 2.6%；第 3 季出口 862.8 億美元，較上年同季增 3.1%；累計 1-9 月 2,501.0 億美元，創歷年同期新高，較上年同期增 8.1%。9 月進口 252.9 億美元，較上月增 6.4%，較上年同月增 13.9%；第 3 季進口 751.5 億美元，較上年同季增 14.0%；累計 1-9 月 2,134.2 億美元，較上年同期增 11.9%。9 月出超 43.3 億美元，較上年同月減 23.3 億美元；累計 1-9 月出超 366.8 億美元，較上年同期減 40.2 億美元。財政部表示，受國際原油價格走高，積體電路需求轉強，及工作天數減少與基數偏高交互影響，9 月出口較上年同月增 7.6 億美元 (+2.6%) 第 3 季出口較上年同季增 25.7 億美元 (+3.1%)，其中電子零組件增 7.1 億美元(+2.5%)、基本金屬及其製品增 3.7 億美元(+4.8%)，出口規模均為歷年單季次高。累計 1-9 月出口較上年同期增 187.0 億美元(+8.1%)，以電子零組件增 51.0 億美元(+6.7%)、基本金屬及其製品增 26.5 億美元(+12.3%)、化學品增 24.7 億美元(+17.4%)、塑橡膠及其製品增 22.6 億美元(+13.4%)、機械增 19.9 億美元(+10.7%) 等增加較多，其中電子零組件、基本金屬及其製品、機械出口規模均創歷年同期新高。



由於全球經濟維持穩健成長，科技創新應用熱度不減，加以國際原油漲價效益延續，9 月出口 296.2 億美元，為歷年單月次高，惟隨基期墊高，較上年同月小幅擴增 2.6%；進口復因出口引申需求及半導體設備投資續增，規模值為 252.9 億美元，年增 13.9%；累計 1-9 月出口值創歷年同期最高，年增 8.1%，進口亦增 11.9%。



9 月主要貨品出口動能不一，以礦產品、化學品受惠於油價高漲，年增 25.0%、18.3% 較強；電子零組件、資通與視聽產品出口步入旺季，然因基期墊高，各減 0.5%、1.3%，光學器材因面板價格滑落，出口續減 7.8%。累計 1-9 月出口，以礦塑化產品增逾 1 成 6 最佳，基本金屬及其製品、機械、電子零組件各增 12.3%、10.7%、6.7%。



9 月對主要市場出口多較上年同月上揚，其中對美國出口規模值為歷年單月次高、年增 9.4% 表現最佳，對日本成長 3.5% 居次，對歐洲增 1.7%，與美國皆連續 24 個月正成長，對中國大陸與香港增 1.9%，對東協則減 4.2%。累計 1-9 月對日本、中國大陸與香港、美國出口規模創歷年同期最高，分別增 11.4%、10.5%、6.9%。



時序即將進入中國大陸及歐美年底消費旺季，加上人工智慧、物聯網、車用電子、生物辨識、高效能運算、5G 通訊技術等新興商機相繼開展，第 4 季我國出口可望續獲支撐，惟隨基期墊高而呈低緩增速，另美中貿易衝突未見緩解、新興經濟體經濟成長走緩、匯率波動及全球製造業競爭加劇等不確定風險，仍將持續牽制我出口前景。