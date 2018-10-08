台灣首屆AIoT展 電信業大秀應用

首屆「台灣國際人工智慧暨物聯網展」(AIoT Taiwan) 將在 10/9 登場，電信業者大秀相關應用技術，遠傳 (4904-TW) 發表「NB-IoT 全球資產追蹤應用」技術，目前已成功完成環太平洋、大西洋測試，為全台業界首例，成為國內航運業 NB-IoT 資產追蹤應用先鋒；亞太電 (3682-TW) 則是攜手富鴻網展示智慧防災實力。

遠傳指出，人工智慧（AI）與物聯網（IoT）技術匯流而成的 AIoT，被視為驅動智慧時代的核心關鍵，明 (10) 日將參展的 NB-IoT 全球資產追蹤應用技術，是運用 NB-IoT 與 GPRS 技術雙模設備支援全球漫遊，提升網路覆蓋率與設備電池續航力，且以 GPS 定位追蹤，航運業者透過雲端平台系統，可即時監控資產位置、運行軌跡與各站停留時間等資訊，大至郵輪、貨櫃，小至汽車、腳踏車運載貨物皆可清楚進行追蹤、管理，大幅提升便捷性與效能、並降低人力與能耗成本。

遠傳指出，看準全球資產追蹤市場日益看漲，產品運送形式更具多樣化，特別在首屆 AIoT Taiwan 發表 NB-IoT 全球資產追蹤應用技術，企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵指出，除積極佈建物聯網新技術，更快速強化跨國物聯網服務，透過提供完整的 NB-IoT 全球布局解決方案，可協助國內業者產業升級、行銷國際。

遠傳表示，與台灣雲端物聯網產業協會成立 LPWAN SIG(Special Interest Group)，共同發行的「物聯網生態圈手冊」發表後，產官學界紛紛表態，希望共同壯大物聯網生態圈發展。

遠傳自去年底啟動全台第一個「NB-IoT 物聯網生態圈」，目前已超過 80 家知名企業加入，並高達 300 多家上下游軟硬體企業使用遠傳 NB-IoT 服務，應用領域涵蓋車聯網、電動機車 / 單車監控管理、智慧路燈、智慧停車、智慧環境偵測、智慧飲水機管理。

亞太電指出，子公司富鴻網自行開發出的物聯網「智慧防災平台」，將在 AIoT Taiwan 展中參與經濟部工業局智慧園區主題館，完整展示亞洲 ‧ 矽谷試驗場域計畫智慧防災整體解決方案的成果。

亞太電表示，目前已在桃園中壢、龜山及觀音工業區提供物聯網水位監測，結合氣象站 Open Data 資料，大數據蒐集累積後，透過 AI 機器學習分析水位與雨量資料，進而提供淹水預警通知。

此外，在觀音工業區除監測水位外，也利用監測水的酸鹼度、導電度、溫度等來掌握污水槽水質狀況及廢水排放情況，協助工業區服務中心做及時及必要的處理。