淡季＋中美貿易戰 氣立9月營收下滑

台灣氣立 (4555) 自結 9 月合併營收為 1.37 億元，月減 7%，年增率 9.01%；累計前三季營收 13.10 億元，年增率 20.49%。氣立表示，9 月營收較上月略減，主要為產業進入淡季及受中美貿易戰影響所致。氣立指出，公司積極推動上下游整合，以拓展產業布局，去年所併購的邦燁廠加入，氣立順勢切入汽車領域，已產生明顯挹注貢獻。氣立表示，目前平湖邦燁廠的擴產亦按照進度進行，預計於本月可取得土地證，年底前動工興建廠房，明年第四季將投產，將為公司未來增添成長動能。



製造業設備自動化已是產業趨勢，氣立研發中心不斷投入開發技術領先之氣動 / 電控元件，以智慧製造、物聯網及節能為三大主軸，升級高階智慧化氣動元件，以符合節能及智能工廠產業需求。



氣立在 11 月 7 至 11 日參加「台灣國際工具機展 (TMTS)」，展示自主研發產製自有品牌「氣立可」之氣動、電控類元件及模組等自動化解決方案。