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網家旗下露天拍賣轉型「AI電商」 關鍵字廣告推升交易額暴增1.8倍
※來源：財訊快報

網家 (8044) 旗下露天拍賣首度對外界揭示「露托邦 AI 人工智慧實驗室(RUTOPIA)」，露天提到，RUTOPIA 專注於巨量數據的分析和建立預測消費者的模擬資料庫，逐步發展將巨量資料轉化成精準商業數據的能力，而 AI 關鍵字廣告代操機器人上線後，已達成幫助賣家流量成長 2.2 倍、賣場交易金額成長 1.8 倍。露天指出，發展 AI 電商一年以來，提供全台超過 1,000 萬會員獨特的個人化推薦內容，也同步開發關鍵字廣告代操機器人的工具，讓超過 200 萬賣家可運用 AI 人工智慧技術，協助交易精準快速完成。

露天市集總經理曾薰儀表示，露天擁有全台超過 1.9 億個物件和超過 200 萬個賣家、1,000 萬會員，推出全台電商專屬關鍵字廣告代操機器人「一哥」，協助 200 萬個露天賣家賣家做生意，利用最新 AI 技術分析歸納，自動挑選每個商品最貼近的關鍵字，藉由 AI 人工智慧以最佳價格購買最合適的關鍵字投放廣告，「一哥」關鍵字廣告代操機器人上線後，已達成幫助賣家流量成長 2.2 倍、賣場交易金額成長 1.8 倍的好成績。

為了全力發展「AI 電商」，曾薰儀透露，透過解析露天站上 1,000 萬會員的購買行為、瀏覽軌跡，並結合每日外部環境的各種變化，讓露天的 AI 人工智慧技術經過大量的訓練過程，模擬露天網站上 1,000 萬個消費者未來可能發生的各種瀏覽行為和採購需求，建立各式模型後反覆不斷深入分析、預測消費者的想法，持續優化出各種最貼近的商品選擇，優先推薦給消費者，露天的個人化推薦網頁上線後已經帶動流量轉換率成長 4 倍，未來將持續提供每個消費者更精準的個性化商品。

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