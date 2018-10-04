網家旗下露天拍賣轉型「AI電商」 關鍵字廣告推升交易額暴增1.8倍

網家 (8044) 旗下露天拍賣首度對外界揭示「露托邦 AI 人工智慧實驗室(RUTOPIA)」，露天提到，RUTOPIA 專注於巨量數據的分析和建立預測消費者的模擬資料庫，逐步發展將巨量資料轉化成精準商業數據的能力，而 AI 關鍵字廣告代操機器人上線後，已達成幫助賣家流量成長 2.2 倍、賣場交易金額成長 1.8 倍。露天指出，發展 AI 電商一年以來，提供全台超過 1,000 萬會員獨特的個人化推薦內容，也同步開發關鍵字廣告代操機器人的工具，讓超過 200 萬賣家可運用 AI 人工智慧技術，協助交易精準快速完成。



露天市集總經理曾薰儀表示，露天擁有全台超過 1.9 億個物件和超過 200 萬個賣家、1,000 萬會員，推出全台電商專屬關鍵字廣告代操機器人「一哥」，協助 200 萬個露天賣家賣家做生意，利用最新 AI 技術分析歸納，自動挑選每個商品最貼近的關鍵字，藉由 AI 人工智慧以最佳價格購買最合適的關鍵字投放廣告，「一哥」關鍵字廣告代操機器人上線後，已達成幫助賣家流量成長 2.2 倍、賣場交易金額成長 1.8 倍的好成績。



為了全力發展「AI 電商」，曾薰儀透露，透過解析露天站上 1,000 萬會員的購買行為、瀏覽軌跡，並結合每日外部環境的各種變化，讓露天的 AI 人工智慧技術經過大量的訓練過程，模擬露天網站上 1,000 萬個消費者未來可能發生的各種瀏覽行為和採購需求，建立各式模型後反覆不斷深入分析、預測消費者的想法，持續優化出各種最貼近的商品選擇，優先推薦給消費者，露天的個人化推薦網頁上線後已經帶動流量轉換率成長 4 倍，未來將持續提供每個消費者更精準的個性化商品。