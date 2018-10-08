再提大跌50%股災已不遠 共和黨大佬：美股明年可能崩潰

在美股因為美債殖利率的急升，而出現巨幅調整之際，向來看跌美股的美國共和黨大老 Ron Paul 再出聲警告，「人類歷史上最大的泡沫」可能在明年就將爆破。

Paul 在《CNBC》節目中受訪指出，近期美國公債殖利率的上漲表明，美國正在以愈來愈快的速度，面臨潛在的經濟衰退和市場崩潰。而且，目前看不到有任何辦法可以阻止。

十年期美債殖利率日線走勢圖 (近一年以來表現)

他說，明年某個時間點，人們就會明白這一切。如果不是如此，他會非常驚訝。

82 歲的 Paul 過去長期是共和黨眾議員，之後申請成為美國自由意志黨的一員。多年以來，他一直警告投資人注意美股泡沫，不過隨著他的警告言論，市場一路走升。

此前 Ron Paul 曾準確預測了今年 2 月的股市下挫，但跌幅不及他的預測，而修正也快速結束，標普 500 及道瓊指數反倒在 8 月和 9 月再創歷史新高。

Paul 承認，他之前的經濟衰退呼聲尚未實現。然而，他指出，基於 2008 年金融危機以來美國貨幣政策一再寬鬆，這只是時間問題。

他表示，透過查看貨幣歷史就足以驗證，當你膨脹貨幣、扭曲利率，而且過度超過自身能力花費時，就會出現重大調整。他說：「我們擁有人類歷史上最大的泡沫。」

他再次呼籲，50% 或更高的史詩般下挫，最終會打擊股市。

他說：「我知道這會發生，它會來，而當前泡沫比以前更大。」