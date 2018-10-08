【大行報告】中泰證券：動力煤淡季不淡 重點推薦陝煤、神華等

中泰證券發表研報指，上週煤炭板塊上漲0.5%，表現弱於滬深300上漲0.8%。動力煤，國慶節期間價格整體較為穩定;節前一週的產地方面，山西晉北地區煤價暫穩;内蒙古鄂爾多斯末煤偏穩，塊煤價格繼續上升但漲幅收窄;陝西神府地區煤價暫穩，關中地區供應緊張，煤價上漲10-20元/噸不等。節前一週的港口動力煤價持續小幅上漲，主要因為下遊廠商在節前加大採購力度，同時汽運費有所上漲。節前皇島港已放開裝船，庫存週環比大幅下降107萬噸至633萬噸，下遊電廠庫存目前仍處高位，基本按需採購長協煤。短期内在產地環保檢查、冬儲補庫、運輸成本上升等因素作用下動力煤價整體穩中有升。

焦炭，節前唐山地區二級冶金焦收於2365元/噸，週環比下降50元/噸，累計下跌250元/噸。受環保督查力度減弱以及部分焦企完成改造影響，焦企開工有所提振，焦企及下遊鋼廠庫存有所上升，供需面較前期偏寬松，焦炭價格或將繼續回調，但考慮庫存環節低位，整體偏高位運行。

煉焦煤，山西地區部分煤礦陸續恢復生產，洗煤廠停產改造局面有所改善，主焦煤供應壓力有所緩解但依舊偏緊，而下遊焦炭行業利潤持續縮窄緻使煉焦煤價高位承壓，預計煉焦煤仍然整體偏穩。

整體而言，動力煤在淡季投機性補庫、進口限製預期(按照前期速度，預計10月份額度將用完)及環保壓製供給支撐下，價格將呈現淡季不淡、中高位波動態勢，前期590-600的區間應為下半年低點，下半年波動區間在600-700元/噸之間。焦煤價格雖受環保限產影響，但供給端也韌性十足，整體價格後續看平。在經濟尚有下行壓力下，股票估值整體仍處於低位，4月以來政策持續微調，政策穩定基建，經濟緩慢磨底中，對於低估值及長期盈利穩健的龍頭公司將率先企穩，中泰重點推薦煤炭板塊龍頭陝西煤業、中國神華等，當前具備穿越週期的投資價值。同時，焦化股推薦：開灤股份、山西焦化等;焦煤股推薦：雷鳴科化、潞安環能等。維持煤炭行業增持評級。

風險提示：經濟增速不及預期;政策調控力度過大;可再生能源替代等。