全台第一家！全家推Clean Label少添加品牌 目標2020年FMC業績破百億

台灣通路第一家！全家 (5903) 今日宣布導入 Clean Label 潔淨標章，打造「全家 Clean Label 少添加食品產業聯盟」。全家董事長葉榮廷同時也宣布，推出 Clean Label 品牌三年發展計畫，以 FamilyMart Collection（FMC）自有品牌打頭陣，明年則將擴及鮮食品項，年底前將推出 70 項以上的 Clean Label 少添加食品，目標 2020 年 FMC 業績能超過 100 億元。葉榮廷提到，Clean Label 訂有三年計畫，目標今年底前國產 FMC 100%、超過 70 個品項通過評鑑，包含冷凍食品、麵包、冰品、飲品、果乾及輕食；2019 年則擴大導入到鮮食類產品，新品上市前皆需通過評鑑；2020 年則將持續強化行動，FMC 及食品最大化品項通過評鑑，目標 FMC 業績能超過 100 億元。



葉榮廷指出，看好消費者對於真食材、添加物減量的食品需求快速成長，每年訴求原味的 FMC 系列營收約占 4-5%，每年貢獻逾 30 億元，而全家 Clean Label 產品由慈悅與穀研所專業機構評鑑，希望以通路推廣食品少添加，今年以國產品項 100% 通過評鑑為目標，目前已有 53 項通過 Clean Label 的 FMC 產品，年底前則將超過 70 項。



葉榮廷認為，目前 Clean Label 最重要的工作為推廣及教育，因此就算評鑑費用、食材成本增加，但產品售價還是要「接地氣」，將透過行銷活動、促銷等方式，降低消費者與 Clean Label 的接觸門檻，此外，初期針對有意願加入 Clean Label 的供應商，將幫忙負擔評鑑費用，預計將有數百萬元的支出，希望藉此吸引更多供應商加入。