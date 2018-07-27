從玩具到卡車 貿易摩擦的代價已出現在企業財報裡

與年初的「歲月靜好」截然相反，美國商業界雖然仍在竭力下調關稅措施對當前業務的影響，但隨著全球主要經濟體的貿易摩擦持續推進，企業家們的焦慮也快掩飾不住了。

據財經媒體 CNBC 統計，在已經公布第二季財報的 146 家標普 500 成分股公司中，有超過 40% 的企業在財報電話會上提到了關稅，大部分影響集中在工業和製造業領域。

英國《金融時報》稱，二季報電話會與第一季形成鮮明對比，美國公司高管們三個月前還聚焦在計算減稅對企業利潤的利多程度，現在越來越多的人開始講述自由貿易原則，希望改變保護主義。

不少大型的美國玩具商、工具和卡車製造商都發出了警告，更高關稅將積壓利潤空間，會迫使他們將成本激增的痛苦轉嫁給供應商和終端消費者。

雖然大部分美國公司的二季報還沒受 6 月剛生效的美國鋼鋁關稅和各國反制措施的實際影響，上述行業的企業已經開始採取行動回應，例如提價、調整供應鏈和下調全年盈利指引。

這些公司的二季報都抱怨了什麼？

霍尼韋爾公司表示，交運、物流和金屬領域的輸入通膨正在加速上漲，由於採購、營銷和商業執行團隊積極應對，對 2018 年業績影響較小。但外部環境每天都在變，管理層會密切關注，必要時調整價格，開始評估更多結構性的解決方案，來對沖長期關稅影響，例如尋找新的供應商等。

可口可樂公司稱，貨運、塑料松脂和瓶裝系統使用的金屬等一系列成本都在上漲，將考慮增加價格來回應。其 CEO James Quincey 表示：「我認為這種壓力會傳導給消費者。」

家電製造商惠而浦已經感受到了提價對需求的抑製作用。美國率先挑起的關稅生效後，全球鋼鐵成本顯著上升，特別是在美國達到了一個解釋不通的高位，將推升洗衣機的原材料成本，也導致暫時但顯著的美國工業需求下降，2018 年預計公司的原材料成本上漲 3.5 億美元。

成為歐盟反制措施和川普「推特怒火」攻擊對象的哈雷摩托稱，如果貿易摩擦不能緩和，預計 2018 年將增加成本 4.5 億 - 5.5 億美元，其中美國關稅會增加原材料成本 1500-2000 萬美元，歐盟的報復措施會增加 3000-3500 萬美元。因此下調了 2018 年營業利潤率的指引 0.5 個百分點。

此外，通用電氣預計關稅會給 2018 年帶來 3 億 - 4 億美元的衝擊，3M 公司稱要考慮改變外包、供應鏈和定價等模式。美國聯合技術公司稱，輸入通膨是新問題也是切實問題，關稅不能起到幫助。玩具製造商孩之寶稱，很多生產轉移回了美國，正在提示美國政府貿易摩擦的嚴重負面影響。

第二季財報利多與公司高管展望形成背離

美國三大車企巨頭集體下調了全年盈利展望，股價暴跌。他們都認為成本提升會延續到 2019 年，也都指責鋼鋁關稅影響了利潤空間。通用汽車表示，第二季利潤較去年同期抹去了 3 億美元，福特表示當季受到的一半衝擊與金屬關稅有關，菲亞特克萊斯勒將全年營業利潤下調至少 7 億歐元。

這就客觀造成了美國第二季企業財報利多，但公司高管們對今年餘下時間展望悲觀的怪異背離。據路透社預計，第二季美國企業盈利或年增率增長 21.4%，在已經公布財報的公司中，有 86% 都跑贏了市場預期，是 1994 年收集數據以來的同階段最高紀錄。

不難想象，隨著二季報繼續展開，越來越多的美國公司會像通用電氣 CEO John Flannery 一樣，在財報電話會上發出非常直接地呼籲：「我們是一個為了公平與開放貿易而創立的公司，真心希望貿易摩擦可以妥善解決。」

國際評級機構惠譽周三表示，現有的全球貿易緊張升級，將令 2019 年全球經濟增速下調 0.4 個百分點，其中美國、加拿大和墨西哥將受到最大衝擊。對美國來說，一邊是大面積、大比例對進口產品徵收關稅，同時也遭到多個主要國家或地區的報復反制。

減稅利多被關稅侵蝕，誰最受傷？

華爾街見聞主編精選《美國減稅利多已遭關稅侵蝕，想要保護的人卻最受傷？》提到，關稅政策已經嚴重影響到了美國生產企業的正常生產成本，並大幅侵蝕了利潤。年初以來減稅政策的利多效應開始被關稅抵消，而且這種趨勢會越發明顯：

彼得森經濟研究所五月底的一份研究顯示，如果川普政府執行對所有汽車產品徵收 25% 的進口關稅，那麼 1-3 年間，美國將至少有 19.5 萬工人失業。如果其他國家展開類似的報復，美國或將失去 62.4 萬個崗位。

在哈雷摩托和特斯拉的前車之鑑下，一旦美國生產成本大於海外之後，部分車企不排除會加大海外建廠的規模和力度。一旦生產流程被逼流向海外，也許川普政府最後一塊遮羞布也要不保了。