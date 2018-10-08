歐股盤前─人行降準陸股挫 指數期貨走跌

中國人民銀行昨宣布降準，今 (8) 日陸股開低走低，亞股普遍疲軟；歐股盤前，指數期貨下跌，歐洲 Stoxx 50 期指下滑 0.09%。

台北時間週一下午 2 點 27 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.09%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.11%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.26%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.07%。

經濟數據方面，週一上午，德國將公布工業生產數據。

中國人民銀行週日宣布，將部分銀行的存款準備金率，下調 1 個百分點，自 10 月 15 日起生效，此為人行今年以來，第 4 度調降存準率。

人行透過公告指出，本次降準共釋放人民幣 1.2 兆元資金 (約合 1750 億美元)。適用於大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行，以及外資銀行。

中國股市早盤收市時，上證綜合指數下跌近 3%，至 2738.04 點。

上週五，美國公布 9 月非農業就業報告，失業率降至 3.7%，為 49 年低點；消息公布後，10 年期美債殖利率走揚，股市下挫。

許多投資人認為，10 年期美債殖利率攀高，會使企業借貸成本增加，獲利能力被削弱，對股價表現來說，是一項利空因素。

上週五美股收低，道瓊工業指數收跌 0.7%，標普 500 指數收跌 0.6%，那斯達克綜合指數收跌 1.2%。