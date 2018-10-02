救盧布還是救金融業？印度央行周五利率決策恐轉向按兵不動

周五將舉行貨幣決策會議的印度央行，原本市場預期為了挽救印度盧比的貶勢，可能宣布升息，不過在印度國營影子銀行爆出違約由政府接管後，分析師預期此次利率決議可能按兵不動。

瑞穗銀行分析師在報告中寫道，印度央行可能與市場預期相反，維持利率不變，除非有明確證據表明印度盧布貶值軟推高了輸入型通膨，否則該國央行似乎不傾向升息以保護盧比。

而且在爆發度基礎設施租賃與金融服務公司 IL&FS 連續幾周違約，引發市場恐慌後，印度央行可能更傾向讓貨幣持續疲軟，儘管印度盧比周一再度重貶，以 73.4246 創下歷史新低，但印度金融機構的穩定性恐怕更讓人擔心。

印度盧比周一創下 73.4246 歷史新低。(圖：AFP)

印度 IL&FS 由政府旗下金融機構成立，為國營「影子銀行」，由於 IL&FS 與子公司負債達 9100 億盧比 (約 124 億美元），其中約有 61% 是向其他金融機構借貸，並引發一系列違約和評級下調。

印度金融機構的呆帳與債務問題一直是經濟隱憂，據路透報導，影子銀行一直是印度企業貸款主要成長來源，目前印度有超過 11400 家影子銀行，其資產負債表總額約為 22.1 兆盧比 (約 3040 億美元)，貸款組合成長速度幾乎是銀行的兩倍。

印度企業向影子銀行 (Non-banks) 貸款甚至高於銀行業。(來源：星展銀行)

2014 年 4 月到 2018 年 4 月期間，印度 21 家國營銀行註銷 3 兆 1650 億盧比 (約 430 億美元) 呆帳，金額為這些銀行同期回收呆帳的七倍。