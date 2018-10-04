油價上漲+心理預期打壓 印度股、匯、債三殺

新興市場貨幣貶值的焦點，逐步轉向印度及印尼等亞洲國家。印度盧比匯率週四 (4 日) 盤中報 73.78 兌 1 美元，再創紀錄低點。今年以來，盧比跌幅已近 15%，是亞洲表現最差的貨幣之一。

Edelweiss Securities 外匯及利率負責人 Sajal Gupta 表示，目前市場仍然看跌，如果貶值趨勢持續，盧比甚至將到達 1 美元兌 75 盧比。

印度經紀商 Motilal Oswal 的貨幣交易員也說，在新興市場出現恐慌，而國內局勢仍令人擔憂之下，盧比如果衝破 75 關卡，他不會感到驚訝。

美元兌盧比走勢

盧比貶值速度加快

以近期盧比走勢來看，他們的恐懼可能並非毫無根據。今年 8 月，當盧比貶破心理關卡 70 時，市場猜測，盧比會在幾個月內貶破 72。但實際上他們並沒有等太久，貶值的速度一直在加速。

盧比的貶值指向多重因素，特別是來自全球貿易戰和原油價格上漲的拖累。其中，原油價格的穩步攀升，加大印度的財政緊程度。布蘭特原油目前已突破每桶 85 美元價位，是 4 年來首次，有人擔心距每桶百元關卡可能不會太遠。

印度 80% 的能源來自進口，並支付美元取得燃料。在這種壓力下盧比貶值，將讓財政及總體經濟遭受打擊，從而又進一步拖累貨幣。

在新興市場國家中，印度並非孤立現象，土耳其里拉今年下跌超過 40%，阿根廷披索貶幅更突破 50%。在美元本身也在走強之下，盧比的貶值速度變得更快。

預期印度央行升息

匯市的恐慌也在其他市場反映，印度 10 年期公債殖利率躍升至 8.20%，為近 3 週最高，股市下挫 1.76%，也是 3 個月以來的低點。

除非印度提高利率，以增加其國內債務資產的吸引力，否則美元走強和美國利率上升，可能導致更快的資金外流。在此背景下，印度央行將在週五發布利率決策，多數分析師預期將至少升息 25 個基點。