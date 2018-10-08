A股下跌＋做空率飆高 港股跌破26300點 逾月新低

港股今 (8) 日高開 145 點報 26717 點，之後受到 A 股下跌拖累由漲轉跌，最新跌幅擴大至近 300 點，一度跌破 26300 點，報 26285 點，下跌 1.1%，為 9 月 12 日以來的低位，主板成交量港幣 371.3 億元。截至午盤前，跌幅收斂，報 26351 點，暫守 36300 點關口。

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中國人民銀行週日 (7 日) 下調存款準備率 1 個百分點，向市場釋放人民幣 7500 億元流動性，但 A 股不領情，國慶長假後今 (8) 日復牌首日走跌，截至發稿，上證指數跌 2.95%，深成指數跌 3.09%。

除了 A 股下跌因素外，值得注意的是，彭博匯編的交易資料顯示，港股做空比率上周一度高達 18%，創 29 個月以來新高。這一規模在過去的 20 年中只發生過一次，即 2016 年 5 月。投資者紛紛選擇做空港股對沖風險。據悉，至少有 14% 的已發行股票被做空。

市場分析人士表示，由於美國經濟走強以及美國聯準會 (Fed) 升息，美債殖利率大幅攀升，導致全球股市承壓，亞洲股市 10 月首週全面下跌，恒生指數亦不可倖免。

分析人士指出，遭做空的股票中，新興產業股票是重災區。因為這些公司雖然有望實現潛在的高增長，但尚未表現出獲利營運的記錄，而其基礎技術尚未成功商業化，這些因素可能使投資者難以辨別其成長性，一旦有不利聲音，就會出現恐慌性拋售。

海通國際證券表示，做空者越來越傾向於瞄準新興產業公司，因為他們的業務增長並不明顯。BOCI Research 也表示，新興產業公司的運營不那麼透明，這使他們更容易受到攻擊。